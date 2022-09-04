Рублёв дожал в пятом сете канадца с русскими корнями! А Россия повторила свой рекорд

Андрей Рублёв дожал в пятом сете канадца с русскими корнями. В четвёртом круге Открытого чемпионата США выступят пять наших теннисистов. Причём трое из них – мужчины, а это уже повторение рекорда России на «Шлемах».

В субботу на US Open заканчивались поединки третьего круга одиночного разряда. До этой стадии добрались пять россиян – Даниил Медведев (первый номер посева), Андрей Рублёв (9), Карен Хачанов (27), Вероника Кудерметова (18) и Людмила Самсонова. Днём раньше, в пятницу, все, кроме Рублёва, смогли успешно получить путёвки во вторую неделю «Шлема». Причём лидер мирового рейтинга Медведев вышел по сетке на очень неудобного для себя соперника – Ника Кирьоса (23). Всего три недели назад теннисисты встречались в рамках второго круга «Мастерса» в Монреале, и тогда волевую победу одержал австралиец. Общий счёт личных встреч между ними стал 3-1 в пользу Ника. Возьмёт ли Медведев реванш?

Что касается Рублёва, то его поединок третьего круга был назначен на субботу. До него россиянин провёл два разных матча. В первом раунде с цепким сербом Ласло Джере Андрей вёл 2:0 по сетам, но потом растерял преимущество, позволил сопернику перевести матч в пятую, решающую партию и только там вырвал победу. Зато в поединке с корейцем Квон Сон У россиянин действовал собранно, вёл себя на корте уверенно и относительно спокойно, без выплеска лишних негативных эмоций. В итоге Рублёв победил в трёх сетах и даже во втором навесил сопернику «баранку».

Соперником Андрея по третьему кругу стал канадец с русскими корнями Денис Шаповалов. Эти теннисисты примерно одного возраста – 24-летний Рублёв всего на полтора года старше Дениса. За карьеру Шаповалов выиграл один титул ATP – в Стокгольме-2019, осенью 2020-го впервые вошёл в топ-10. В активе Дениса есть победы над такими сильными теннисистами, как Рафаэль Надаль, Даниил Медведев, Александр Зверев, Стефанос Циципас. До этого Рублёв и Шаповалов в рамках ATP встречались четыре раза, и счёт был равный – 2-2. Он победил на Next Gen Finals – 2017 и в Санкт-Петербурге-2020, а Денис – в Майами и Уинстон-Сейлеме-2019. Кстати, перед этим US Open в команду Шаповалова вернулся российский тренер и бывший игрок топ-10 Михаил Южный. Президент ФТР Шамиль Тарпищев сказал перед матчем: «Во встрече с Шаповаловым, может, чуть-чуть выше шансы на успех у Андрея. Тут на первый план выходит вопрос стабильности, а Шаповалов сам играет с провалами», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Матч сразу же пошёл в упорной и равной борьбе. Теннисисты чётко держали свои подачи до девятого гейма, в котором провалился Шаповалов – он сделал несколько ошибок и допустил две двойные. Рублёв добился брейка – 5:4 и тут же подал на сет – 6:4. Отметим, что в первой партии россиянин почти не ошибался. Во втором сете спад наступил уже у Андрея. При счёте 1:1 у Рублёва было много неточностей на своей подаче. Соперник этим воспользовался и сделал брейк – 2:1, а следом ещё один – 4:1. Этого преимущества вполне хватило Денису, чтобы сравнять счёт по сетам – 6:2 и 1:1.

В третьей партии игра снова выровнялась. Теннисисты зарабатывали брейк-пойнты, но никто так и не смог воспользоваться шансом. Всё решилось на тай-брейке, где удачнее действовал Шаповалов – 7:6 (7:3). Денису оставался лишь один сет до победы. Но начало четвёртой партии он сорвал, допустив пару двойных ошибок. Рублёв повёл с брейком, но канадец буквально вцепился в подачу соперника, заставил Андрея рисковать и ошибаться. В итоге счёт сравнялся – 3:3. После такой неудачи Рублёв даже выместил всю злость на ракетке. Возможно, этот выплеск эмоций немного помог россиянину. Вскоре он сделал брейк – 5:4. Впрочем, во время подачи на сет началась упорная борьба, гейм продолжался 10 минут. Эмоции лились через край. Особенно нервничал Шаповалов. После каждой неудачи он громко апеллировал в сторону своего бокса, а порой нецензурно ругался, причём по-русски. У Дениса было два брейк-пойнта, он отыграл четыре сетбола, но на пятом Рублёв дожал соперника – 6:4 и 2:2 по сетам. В пятой партии шла упорная борьба, хотя оба теннисиста имели шансы на подаче соперника. Наконец в девятом гейме Рублёв сделал брейк – 5:4 и отправился подавать на матч. Но добиться успеха ему не удалось. Андрей не реализовал три матчбола и отдал этот гейм Шаповалову. Дело дошло до супер-тай-брейка, который играется до 10 очков. На этот раз удача сопутствовала россиянину – 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7) за 4 часа 11 минут борьбы.

Так Андрей Рублёв дожал канадца с русскими корнями в пятом решающем сете. Андрей стал пятым россиянином во второй неделе US Open. Причём трое из них – представители мужского одиночного разряда – Рублёв, Медведев и Хачанов. Они совместными усилиями повторили рекорд России на «Шлемах». Ранее сразу три наших теннисиста пробивались в четвёртый круг мэйджора пять раз, а этот стал шестым.

Три россиянина в 4-м круге турнира «Большого шлема»:



1.

2. «Ролан Гаррос» — 2007 (Южный, Давыденко, Андреев)

3. Australian Open – 2021 (Карацев, Медведев, Рублёв)

4. Уимблдон-2021 (Хачанов, Рублёв, Медведев)

5. «Ролан Гаррос» — 2022 (Хачанов, Рублёв, Медведев)

6. 1. US Open – 2006 (Сафин, Давыденко, Южный)2. «Ролан Гаррос» — 2007 (Южный, Давыденко, Андреев)3. Australian Open – 2021 (Карацев, Медведев, Рублёв)4. Уимблдон-2021 (Хачанов, Рублёв, Медведев)5. «Ролан Гаррос» — 2022 (Хачанов, Рублёв, Медведев)6. US Open – 2022 (Хачанов, Медведев, Рублёв)

В 1/8 финала Рублёв сразится с британцем Кэмероном Норри.