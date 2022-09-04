Даниил Медведев — Ник Кирьос: текстовая онлайн-трансляция 1/8 финала US Open

5 сентября первая ракетка мира Даниил Медведев встретится с представителем Австралии Ником Кирьосом (25-й номер мирового рейтинга) в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Матч состоится на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и начнётся в 2:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Ник Кирьос в четвёртом круге US Open – 2022.
По пути к четвёртому кругу Медведев обыграл американца Стефана Козлова, француза Артура Риндеркнеша, китайца У Ибина. Кирьос же обыграл австралийца Танаси Коккинакиса, француза Бенжамена Бонзи, американца Джеффри-Джона Вулфа.
US Open проходит с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составил $ 60,102 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который на прошлом турнире обыграл серба Новака Джоковича.
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