Битва с Кирьосом – главный поединок Медведева на пути к финалу! Расклады и сетки US Open

Битва в 4-м круге US Open с австралийцем Ником Кирьосом для Даниила Медведева – главный поединок на пути к финалу. 3 недели назад россиянин проиграл ему в Монреале. Будет ли сейчас реванш?
Итоги 6-го дня. 3 сентября, суббота
В субботу на US Open – 2022 завершились матчи 3-го круга одиночного разряда. У мужчин в этот день играли представители нижней части сетки. Самым напряжённым получилось сражение между последним россиянином в этой части сетки Андреем Рублёвым (9-й номер посева) и канадцем с русскими корнями Денисом Шаповаловым (19). Несколько раз инициатива переходила из рук в руки, то один, то другой теннисист лидировал по счёту, и всё же судьба матча через 4 с лишним часа борьбы решилась на супер-тай-брейке 5-го сета, на котором удачливее был Рублёв. Отметим, что Андрей выиграл второй пятисетовик на турнире – в первом раунде он справился в пяти партиях с сербом Ласло Джере.
Соперником Рублёва в 4-м круге будет британец Кэмерон Норри (7), который в трёх сетах победил датчанина Руне (28). Не отдали в этом круге соперникам ни партии и лидеры посева в этой половине сетки – испанцы Карлос Алькарас (3) и Рафаэль Надаль (2). Рафаэль встречался со своим старым знакомым – ещё с юниорских времён – французом Ришаром Гаске, с которым у него профессиональном туре был сухой счёт личных встреч – 17-0. Не стал менять традиций Надаль и на этот раз, даже навесив сопернику обидную «баранку» в стартовом сете. Ну а личный счёт у них стал теперь 18-0.
Теперь в 4-м круге Рафаэль сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо (22), а Алькарас – с хорватом Марином Чиличем (15). Напомним, что оба испанца продолжают борьбу за 1-е место в рейтинге по итогам турнира. Конкуренцию им также составляют действующий лидер мирового рейтинга Даниил Медведев и норвежец Каспер Рууд (5).
Норри (Великобритания, 7) – Руне (Дания, 28) – 7:5, 6:4, 6:1.
Рублёв (Россия, 9) – Шаповалов (Канада, 19) – 6:4, 2:6, 6:7, 6:4, 7:6.
Алькарас (Испания, 3) – Бруксби (США) – 6:3, 6:3, 6:3.
Тиафо (США, 22) – Шварцман (Аргентина, 14) – 7:6, 6:4, 6:4.
Ивашко (Беларусь) – Музетти (Италия, 26) – 6:4, 3:6, 6:2, 6:3.
Чилич (Хорватия, 15) – Эванс (Великобритания, 20) – 7:6, 6:7, 6:2, 7:5.
Надаль (Испания, 2) – Гаске (Франция) – 6:0, 6:1, 7:5.
Синнер (Италия, 11) – Накашима (США) – 3:6, 6:4, 6:1, 6:2.
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В женском турнире сражались представительницы верхней части сетки. Интересным получилось противостояние двух чемпионок «Шлемов» Петры Квитовой и Гарбинье Мугурусы. Петра смогла отыграться с 0:1 по сетам, спастись с двух матчболов в концовке 3-го сета и оформить победу на супер-тай-брейке почти за 3 часа борьбы. А вот первая ракетка мира Ига Свёнтек, а также белоруски Арина Соболенко (6) и Виктория Азаренко (26) прошли очередных соперниц без потери сета.
Квитова (Чехия, 21) – Мугуруса (Испания, 9) – 5:7, 6:3, 7:6.
Пегула (США, 8) – Юань Юэ (Китай, Q) – 6:2, 6:7, 6:0.
Азаренко (Беларусь, 26) – Мартич (Хорватия) – 6:3, 6:0.
Плишкова (Чехия, 22) – Бенчич (Швейцария, 13) – 5:7, 6:4, 6:3.
Свёнтек (Польша, 1) – Дэвис (США) – 6:3, 6:4.
Соболенко (Беларусь, 6) – Бюрель (Франция, Q) – 6:0, 6:2.
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Расписание 7-го дня. Интересные матчи воскресенья, 4 сентября
В воскресенье на US Open – 2022 начнётся 4-й круг. У мужчин сыграют представители верхней половины сетки. Главным матчем дня на центральном корте будет сражение Даниила Медведев и Ника Кирьоса. Три недели назад теннисисты провели сражение в рамках 2-го круга «Мастерса» в Монреале, и тогда волевую победу одержал австралиец.
Вообще счёт личных встреч сейчас 3-1 в пользу Кирьоса. Интересно, чем завершится их 5-е противостояние? По сути для действующего чемпиона турнира Даниила Медведева это главный матч на пути к финалу.
Одним из интересных матчей должна стать встреча Карена Хачанова (27) и испанца Пабло Карреньо-Бусты (12). Теннисисты играли уже 8 раз, и счёт этих поединков 5-3 в пользу Хачанова. Наиболее важным было сражение между ними в полуфинале Олимпиады-2020. Карен тогда победил и завоевал в итоге серебро, а Пабло добился бронзы.
18:00. Давидович-Фокина (Испания) – Берреттини (Италия, 13)
19:00. Муте (Франция, LL) – Рууд (Норвегия, 5)
21:30. Карреньо-Буста (Испания, 12) – Хачанов (Россия, 27)
2:00. Медведев (Россия, 1) – Кирьос (Австралия, 23)
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У женщин проведут четвёртые матчи на турнире теннисистки из нижней части сетки. Здесь располагаются обе оставшиеся россиянки – Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова (18). Людмила сразится с обидчицей Серены Уильямс австралийкой Айлой Томлянович. А Веронике досталась соперница с наивысшим номером посева, оставшаяся в этой половине сетки, Онс Жабер из Туниса (5).
20:00. Гарсия (Франция, 17) – Риске (США, 29)
21:00. Чжан Шуай (Китай) – Гауфф (США, 12)
23:30. Самсонова (Россия) – Томлянович (Австралия)
4:00. Жабер (Тунис, 5) – Кудерметова (Россия, 18)
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US Open проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
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