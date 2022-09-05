Медведев пожаловался судье на ложу Кирьоса, пригрозив, что прекратит играть

Российский теннисист Даниил Медведев пожаловался судье на ложу Ника Кириоса после проигранного первого сета на Открытом чемпионата США. Россиянин недоволен, что ложа австралийца кричала на его подаче.

«Если они сделают это во второй раз, я не буду играть, пока кто-нибудь не выйдет из игры. Я только что сказал вам, что не буду играть, если они сделают это во второй раз, потому что они не могут делать это на моей подаче. Они в ложе профессионального теннисиста, на моей подаче не могут так делать. Ещё раз, и я больше не буду играть», — приводит слова Медведева FOX Sports.

Напомним, первый сет остался за Кирьосом. Второй сет забрал Медведев.

Победитель пары выйдет в четвертьфинал Открытого чемпионата США и сыграет с россиянином Кареном Хачановым.