Кирьос – о победе над Медведевым: хочу пройти весь путь на US Open – 2022

27-летний австралийский теннисист Ник Кирьос (25-й номер рейтинга) высказался о победе над первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым (7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2) в четвёртом круге US Open – 2022.

«Что за место для такой победы — переполненный стадион в Нью-Йорке! Встреча с Кареном Хачановым? Я хочу пройти весь путь на этом турнире. Надеюсь, это возможно», — приводит слова Кирьоса пресс-служба ATP на официальном сайте.

Напомним, соперником Кирьоса в 1/4 финала US Open – 2022 станет другой российский теннисист – 26-летний Карен Хачанов (31-я ракетка мира), который ранее выбил Пабло Карреньо-Бусту (15-й номер рейтинга), Джека Дрейпера (53-й номер рейтинга), Тиаго Монтейро (67-й номер рейтинга) и Дениса Кудлу (96-й номер рейтинга).