Даниил Медведев подробно объяснил жалобы судье на ложу Ника Кирьоса в матче US Open

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему жаловался судье на ложу австралийца Ника Кирьоса по ходу матча четвёртого круга Открытого чемпионата США. Медведев проиграл Кирьосу со счётом 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 6:2.

«Это было всего один раз. Он вёл 6:5 в первом сете, было 40:30 на моей подаче. Как раз перед моей второй подачей кто-то из его ложи крикнул: давай, сделай его.

Это нехорошо. Так нельзя делать, когда находишься в чужой ложе перед второй подачей. Я сказал об этом судье. Я не знаю, кто именно это был. Люди, которые были там у него, должны честно себя вести. Я не знаю их имён, мы побеседовали в раздевалке. Так что я уважаю их, как, наверное, любую другую команду.

В конце матча я подумал: «Да ладно, так нельзя делать». Это был мужской голос. Но это было только один раз, так что, наверное, он не нарочно — надеюсь. Так что всё в порядке», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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