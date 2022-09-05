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Даниил Медведев подробно объяснил жалобы судье на ложу Ника Кирьоса в матче US Open

Даниил Медведев подробно объяснил жалобы судье на ложу Ника Кирьоса в матче US Open
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Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему жаловался судье на ложу австралийца Ника Кирьоса по ходу матча четвёртого круга Открытого чемпионата США. Медведев проиграл Кирьосу со счётом 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 6:2.

«Это было всего один раз. Он вёл 6:5 в первом сете, было 40:30 на моей подаче. Как раз перед моей второй подачей кто-то из его ложи крикнул: давай, сделай его.

Это нехорошо. Так нельзя делать, когда находишься в чужой ложе перед второй подачей. Я сказал об этом судье. Я не знаю, кто именно это был. Люди, которые были там у него, должны честно себя вести. Я не знаю их имён, мы побеседовали в раздевалке. Так что я уважаю их, как, наверное, любую другую команду.

В конце матча я подумал: «Да ладно, так нельзя делать». Это был мужской голос. Но это было только один раз, так что, наверное, он не нарочно — надеюсь. Так что всё в порядке», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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