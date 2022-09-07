Пятая ракетка мира из Туниса Онс Жабер вышла в полуфинал на втором турнире «Большого шлема» подряд. При этом Онс также во второй раз в карьере вышла в полуфинал мэйджора.

Это произошло на US Open – 2022. В четвертьфинальном матче Жабер (5) обыграла австралийку Айлу Томлянович со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Ранее, на Уимблдоне Онс дошла до финала, где проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 6:3, 2:6, 2:6.

За место в финале US Open 28-летняя Жабер сразится с победительницей матча Кори Гауфф (США, 12) – Каролин Гарсия (Франция, 17).

Данный результат позволит Жабер подняться на вторую строчку рейтинга WTA, таким образом, она повторит своё лучшее достижение.