«Тяжёлое время». Арина Соболенко рассказала, как переживала отстранение от Уимблдона

Шестая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как переживала отстранение от Уимблдона-2022.

«Было непросто – особенно когда в тренажёрке по телевизору показывали Уимблдон. Я всегда выключала, потому что не могла смотреть. Это было тяжёлое время, я много работала. Я готовилась к тому, что упаду в рейтинге, потеряю все свои очки. Пыталась не думать об этом.

Мне нравится этот турнир. У меня много хороших воспоминаний оттуда, и я очень по нему скучаю. Вот почему я не могла смотреть матчи, это напоминало мне о прекрасном времени, которое я там провела.

Дал ли мне пропуск Уимблдона дополнительную мотивацию? Думаю, да. У меня отняли одну возможность, и я много работала, чтобы реализовать эту», — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в полуфинал US Open – 2022.