«Тяжёлое время». Арина Соболенко рассказала, как переживала отстранение от Уимблдона

Шестая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как переживала отстранение от Уимблдона-2022.
«Было непросто – особенно когда в тренажёрке по телевизору показывали Уимблдон. Я всегда выключала, потому что не могла смотреть. Это было тяжёлое время, я много работала. Я готовилась к тому, что упаду в рейтинге, потеряю все свои очки. Пыталась не думать об этом.
Мне нравится этот турнир. У меня много хороших воспоминаний оттуда, и я очень по нему скучаю. Вот почему я не могла смотреть матчи, это напоминало мне о прекрасном времени, которое я там провела.
Дал ли мне пропуск Уимблдона дополнительную мотивацию? Думаю, да. У меня отняли одну возможность, и я много работала, чтобы реализовать эту», — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в полуфинал US Open – 2022.
- 8 сентября 2022
-
00:14
- 7 сентября 2022
-
23:53
-
23:43
-
23:24
-
23:07
-
22:52
-
22:19
-
22:04
-
21:40
-
21:28
-
21:15
-
20:49
-
20:34
-
20:19
-
19:46
-
19:28
-
19:15
-
18:49
-
18:09
-
17:34
-
16:05
-
16:02
-
15:23
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:25
-
13:00
-
12:00
-
11:38
-
11:30
-
11:02
-
11:01
-
10:51