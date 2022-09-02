Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Арина Соболенко вернулась в матч, уступая сет и 1:5 Кайе Канепи: главный камбэк US Open — 2022?

Главный камбэк US Open? Страдающая Соболенко уступала сет и 1:5, но чудом спаслась
София Колодкина
Камбэк Арины Соболенко
Комментарии
Арина набрала почти полсотни невынужденных в матче с Кайей Канепи.

«Этот матч — бардак и хаос», — иронизировали подписчики в Сети. Короче и не описать встречу второго круга между Ариной Соболенко и Кайей Канепи. Битва досрочно может стать главным хитом этого US Open — в женской её части так точно. Белоруска будто нарочно действует по канонам героя приключенческой комедии: создаёт и сама же решает проблему.

Очередную серию болельщики увидели и здесь, в Штатах: эстонка вела 6:2, 5:1 а ещё имела два матчбола, но Арина переломила ход встречи и в трёх сетах забрала уже вроде бы безнадёжный матч. Не столько эстонка действовала безжалостно, сколько Арина ошибалась и лупила по аутам — брать матчи с 41 ошибкой, при этом и забивая меньше (28 против 36 у Канепи), — это надо постараться! Из жертвы она превратилась в героя встречи — 2:6, 7:6 (8:6), 6:4.

Тем слаще победа из-за недавних и не очень приятных воспоминаний: именно Канепи остановила Арину на Australian Open — 2022. В начале года на супер-тай-брейке пришлось возвращаться эстонке. И та смогла.

Кайя Канепи

Кайя Канепи

Фото: Mike Stobe/Getty Images

Но, несмотря на локальный успех, Арина до сих пор не может взять титул в этом году. Лишь два финала в Штутгарте и Хертогенбосхе, полуфиналы тысячников в Риме и Цинциннати и четвертьфинал в Дохе. Мешают невынужденные и двойные.

Соболенко отдала титул, но решила главную проблему. Из-за неё Арина стала теннисным мемом Соболенко отдала титул, но решила главную проблему. Из-за неё Арина стала теннисным мемом

Она уже поставила один антирекорд тура: допустила 23 двойные в матче с американкой Кэролайн Доулхайд в Сан-Хосе. А недавно заняла четыре места в топ-5 матчей с наибольшим количеством ошибок на подаче в сезоне, выстреливая от 19 до 23 таких.

Вдумайтесь, только во время североамериканской серии 2022-го на харде Соболенко допустила 99 двойных в семи матчах. Всего за сезон у Арины на момент старта US Open их 332 — больше всех в туре. До рекорда 2021-го совсем рукой подать: тогда она отметилась 338 ошибками.

Но она почему-то только сейчас наняла специалиста.

«Я многое меняю в подаче. Не скажу, что меняю технику, но я позвала специалиста по биомеханике, который помогает моему тренеру. Думаю, поэтому я стала лучше играть. В этом сезоне мы перепробовали всё, но ничего не получалось. Мы искали то, что могло бы помочь мне. Было много вещей, которые я неправильно делала на своей подаче. Думаю, сейчас я на правильном пути. Я работаю над многими вещами, чтобы исправить подачу», — сказала Соболенко в начале августа.

В антитопе подающих Соболенко держится не первый год, а её двойные стали теннисным мемом и корнем всех проблем. Ведь это порождает сомнения в собственной форме и игре, страдает менталка. «Думаю, что всё дело — здесь, — добавляла она, указывая на свою голову. — Я много думала о своей подаче. Пыталась всё контролировать, но это не так. У меня мышечная память, и мне просто нужно доверять себе, и да, именно это я и сделала», — делилась Соболенко ещё в 2021-м.

Арина Соболенко

Арина Соболенко

Фото: Robert Prange/Getty Images

Подача, ошибки и не всегда активная игра в атаке могут стать барьером на пути к титулу, несмотря на всю волю и желание спортсменки. Тем более шестая ракетка мира в третьем туре встретится с Кларой Бюрель — юная француженка только недавно в двух сетах вынесла чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину. Что ей помешает разобраться с ещё одной сеяной на кураже?

Рыбакина разгромлена на старте US Open. Чемпионку Уимблдона хитро обыграли её же оружием Рыбакина разгромлена на старте US Open. Чемпионку Уимблдона хитро обыграли её же оружием
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022