Главный камбэк US Open? Страдающая Соболенко уступала сет и 1:5, но чудом спаслась

«Этот матч — бардак и хаос», — иронизировали подписчики в Сети. Короче и не описать встречу второго круга между Ариной Соболенко и Кайей Канепи. Битва досрочно может стать главным хитом этого US Open — в женской её части так точно. Белоруска будто нарочно действует по канонам героя приключенческой комедии: создаёт и сама же решает проблему.

Очередную серию болельщики увидели и здесь, в Штатах: эстонка вела 6:2, 5:1 а ещё имела два матчбола, но Арина переломила ход встречи и в трёх сетах забрала уже вроде бы безнадёжный матч. Не столько эстонка действовала безжалостно, сколько Арина ошибалась и лупила по аутам — брать матчи с 41 ошибкой, при этом и забивая меньше (28 против 36 у Канепи), — это надо постараться! Из жертвы она превратилась в героя встречи — 2:6, 7:6 (8:6), 6:4.

Тем слаще победа из-за недавних и не очень приятных воспоминаний: именно Канепи остановила Арину на Australian Open — 2022. В начале года на супер-тай-брейке пришлось возвращаться эстонке. И та смогла.

Кайя Канепи Фото: Mike Stobe/Getty Images

Но, несмотря на локальный успех, Арина до сих пор не может взять титул в этом году. Лишь два финала в Штутгарте и Хертогенбосхе, полуфиналы тысячников в Риме и Цинциннати и четвертьфинал в Дохе. Мешают невынужденные и двойные.

Она уже поставила один антирекорд тура: допустила 23 двойные в матче с американкой Кэролайн Доулхайд в Сан-Хосе. А недавно заняла четыре места в топ-5 матчей с наибольшим количеством ошибок на подаче в сезоне, выстреливая от 19 до 23 таких.

Вдумайтесь, только во время североамериканской серии 2022-го на харде Соболенко допустила 99 двойных в семи матчах. Всего за сезон у Арины на момент старта US Open их 332 — больше всех в туре. До рекорда 2021-го совсем рукой подать: тогда она отметилась 338 ошибками.

Но она почему-то только сейчас наняла специалиста.

«Я многое меняю в подаче. Не скажу, что меняю технику, но я позвала специалиста по биомеханике, который помогает моему тренеру. Думаю, поэтому я стала лучше играть. В этом сезоне мы перепробовали всё, но ничего не получалось. Мы искали то, что могло бы помочь мне. Было много вещей, которые я неправильно делала на своей подаче. Думаю, сейчас я на правильном пути. Я работаю над многими вещами, чтобы исправить подачу», — сказала Соболенко в начале августа.

В антитопе подающих Соболенко держится не первый год, а её двойные стали теннисным мемом и корнем всех проблем. Ведь это порождает сомнения в собственной форме и игре, страдает менталка. «Думаю, что всё дело — здесь, — добавляла она, указывая на свою голову. — Я много думала о своей подаче. Пыталась всё контролировать, но это не так. У меня мышечная память, и мне просто нужно доверять себе, и да, именно это я и сделала», — делилась Соболенко ещё в 2021-м.

Арина Соболенко Фото: Robert Prange/Getty Images

Подача, ошибки и не всегда активная игра в атаке могут стать барьером на пути к титулу, несмотря на всю волю и желание спортсменки. Тем более шестая ракетка мира в третьем туре встретится с Кларой Бюрель — юная француженка только недавно в двух сетах вынесла чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину. Что ей помешает разобраться с ещё одной сеяной на кураже?