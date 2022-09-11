Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чешки Крейчикова и Синякова стали победительницами US Open — 2022 в парном разряде

Чешки Крейчикова и Синякова стали победительницами US Open — 2022 в парном разряде
Комментарии

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова стали победительницами Открытого чемпионата США в парном разряде, обыграв американок Кэти Макнелли и Тэйлор Таунсенд.

Барбора Крейчикова и Катержина Синякова одержали победу со счётом 3:6, 7:5, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. На счету Макнелли и Таунсенд два эйса, три двойные ошибки, пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. Крейчикова и Синякова однажды подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали шесть брейк-пойнтов из десяти возможных.

Крейчикова и Синякова в этом году в паре уже выиграли трофеи на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне. В 2021 году теннисистки вместе поднимали трофей на «Ролан Гаррос».

US Open — парный разряд (ж). Финал
11 сентября 2022, воскресенье. 20:05 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Б. Крейчикова К. Синякова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 6
6 		5 1
         
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Макнелли Т. Таунсенд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022