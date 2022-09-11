Чешки Крейчикова и Синякова стали победительницами US Open — 2022 в парном разряде
Поделиться
Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова стали победительницами Открытого чемпионата США в парном разряде, обыграв американок Кэти Макнелли и Тэйлор Таунсенд.
Барбора Крейчикова и Катержина Синякова одержали победу со счётом 3:6, 7:5, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. На счету Макнелли и Таунсенд два эйса, три двойные ошибки, пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. Крейчикова и Синякова однажды подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали шесть брейк-пойнтов из десяти возможных.
Крейчикова и Синякова в этом году в паре уже выиграли трофеи на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне. В 2021 году теннисистки вместе поднимали трофей на «Ролан Гаррос».
Комментарии
- 11 сентября 2022
-
22:43
-
22:17
-
21:37
-
20:45
-
20:34
-
20:02
-
20:00
-
19:25
-
18:49
-
18:37
-
18:16
-
17:31
-
17:27
-
16:57
-
16:42
-
15:59
-
15:33
-
15:25
-
15:22
-
14:54
-
13:42
-
13:19
-
13:08
-
13:05
-
12:15
-
11:35
-
11:28
-
11:21
-
10:47
-
10:30
-
10:29
-
10:22
-
10:20
-
10:13
-
09:57
Партнерский контент