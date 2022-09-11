Чешки Крейчикова и Синякова стали победительницами US Open — 2022 в парном разряде

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова стали победительницами Открытого чемпионата США в парном разряде, обыграв американок Кэти Макнелли и Тэйлор Таунсенд.

Барбора Крейчикова и Катержина Синякова одержали победу со счётом 3:6, 7:5, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. На счету Макнелли и Таунсенд два эйса, три двойные ошибки, пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. Крейчикова и Синякова однажды подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали шесть брейк-пойнтов из десяти возможных.

Крейчикова и Синякова в этом году в паре уже выиграли трофеи на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне. В 2021 году теннисистки вместе поднимали трофей на «Ролан Гаррос».