Билли Джин Кинг показала фото с корта вместе с тремя обладательницами титулов ТБШ

12-кратная победительница мэйджоров в одиночном разряде американка Билли Джин Кинг показала фотографию с тренировочного корта вместе с обладательницами титулов турниров «Большого шлема», а именно с американками Винус Уильямс и Розмари Казалс, а также с южноафриканкой Иланой Клосс.

Фото: из личного архива Билли Джин Кинг

«Четверо для парных», — подписала фотографию Билли Джин Кинг.

Билли Джин Кинг, помимо 12 трофеев мэйджоров в одиночном разряде, выиграла ещё 15 трофеев в парном разряде. Шесть из парных трофеев она выиграла в паре с Розмари Казалс. Всего Казалс выиграла девять мэйджоров в парном разряде, в одиночном разряде дважды доходила до финала на Открытом чемпионате США. Клосс выиграла один мэйджор в парном разряде. На счету Уильямс 10 трофеев турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и 14 в парном.