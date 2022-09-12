Билли Джин Кинг показала фото с корта вместе с тремя обладательницами титулов ТБШ

12-кратная победительница мэйджоров в одиночном разряде американка Билли Джин Кинг показала фотографию с тренировочного корта вместе с обладательницами титулов турниров «Большого шлема», а именно с американками Винус Уильямс и Розмари Казалс, а также с южноафриканкой Иланой Клосс.
Фото: из личного архива Билли Джин Кинг
«Четверо для парных», — подписала фотографию Билли Джин Кинг.
Билли Джин Кинг, помимо 12 трофеев мэйджоров в одиночном разряде, выиграла ещё 15 трофеев в парном разряде. Шесть из парных трофеев она выиграла в паре с Розмари Казалс. Всего Казалс выиграла девять мэйджоров в парном разряде, в одиночном разряде дважды доходила до финала на Открытом чемпионате США. Клосс выиграла один мэйджор в парном разряде. На счету Уильямс 10 трофеев турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и 14 в парном.
- 12 сентября 2022
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