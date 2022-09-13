Билли Джин Кинг поздравила Алькараса с триумфом на US Open — 2022
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12-кратная победительница мэйджоров в одиночном разряде американка Билли Джин Кинг поздравила испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на Открытом чемпионате США.
«Алькарас одержал победу в четырёх сетах! Поздравляю!» — написала Билли Джин Кинг в социальных сетях.
19-летний Карлос Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. В решающем матче Алькарас (3) обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда (5) со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. После этой победы испанец занял первую строчку в рейтинге ATP, став самой молодой первой ракеткой мира. Сама Билли Джин Кинг одерживала победу на этом турнире в 1964, 1967, 1974, 1978, 1980 годах.
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