Алькарас – первый теннисист, выигравший ТБШ после трёх пятисетовиков с 1992 года

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас стал первым победителем ТБШ после трёх пятисетовых матчей с 1992 года.



30 лет никому не удавалось повторить это достижение. Последним был шведский теннисист Стефан Эдберг, победивший на US Open – 1992 после трёх пятисетовиков.



Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США, обыграв в финальном матче турнира представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

Алькарас станет самой юной первой ракеткой мира в истории мужского тенниса.

US Open – 2022 стал самым посещаемым турниром в этом году за всю его историю, ранее сообщила пресс-служба Открытого чемпионата США. По информации официального сайта турнира, соревнование посетили 776 120 человек.