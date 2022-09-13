Бывшая четвёртая ракетка мира Йоханна Конта стала мамой

Трёхкратная полуфиналистка турниров «Большого шлема», бывшая четвёртая ракетка мира 31-летняя британская теннисистка Йоханна Конта впервые стала мамой. Она опубликовала в своих социальных сетях фото с новорождённой.
«Малышка Эммелин. 12.09.2022», — подписала фото Конта.
Фото: из личного архива Йоханны Конты
1 декабря 2021 года Конта объявила о завершении карьеры, а 11 декабря вышла замуж. «Моя карьера подошла к концу. И я невероятно благодарна за то, что она была такой, как у меня. Всё говорило о том, что меня ожидает неудача в этой профессии. Однако мне повезло, что в моей жизни появились такие люди и оказали на меня влияние, в том числе и за пределами тенниса. И я невероятно благодарна им», — прокомментировала своё решение теннисистка. По ходу карьеры Конта выиграла четыре турнира WTA, в том числе турнир категории WTA-1000 в Майами (США).
- 13 сентября 2022
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