Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Билли Кинг — о Федерере: он покорил сердца любителей спорта скоростью и теннисным умом

Билли Кинг — о Федерере: он покорил сердца любителей спорта скоростью и теннисным умом
Комментарии

12-кратная победительница мэйджоров в одиночном разряде американка Билли Джин Кинг отреагировала на решение швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершить карьеру, выделив его выдающиеся качества.

Фото: из личного архива Билли Кинг

«Роджер Федерер – чемпион-чемпион. У него самая полная игра своего поколения, и он покорил сердца любителей спорта по всему миру удивительной скоростью на корте и мощным теннисным умом. У него была историческая карьера с воспоминаниями, которые будут жить вечно.

Мы желаем вам всего наилучшего, пока ваше путешествие продолжается», — написал Билли Кинг в социальных сетях.

Роджер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Швейцарец восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос».

«Теннис теряет историю». Почему Федерер завершил карьеру за неделю до выхода на корт «Теннис теряет историю». Почему Федерер завершил карьеру за неделю до выхода на корт
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022