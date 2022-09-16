Билли Кинг — о Федерере: он покорил сердца любителей спорта скоростью и теннисным умом

12-кратная победительница мэйджоров в одиночном разряде американка Билли Джин Кинг отреагировала на решение швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершить карьеру, выделив его выдающиеся качества.
Фото: из личного архива Билли Кинг
«Роджер Федерер – чемпион-чемпион. У него самая полная игра своего поколения, и он покорил сердца любителей спорта по всему миру удивительной скоростью на корте и мощным теннисным умом. У него была историческая карьера с воспоминаниями, которые будут жить вечно.
Мы желаем вам всего наилучшего, пока ваше путешествие продолжается», — написал Билли Кинг в социальных сетях.
Роджер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Швейцарец восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос».
- 16 сентября 2022
-
00:33
-
00:12
- 15 сентября 2022
-
23:59
-
23:48
-
23:21
-
23:04
-
22:16
-
21:44
-
21:21
-
21:08
-
20:47
-
20:23
-
20:01
-
19:20
-
19:19
-
19:01
-
18:37
-
18:27
-
18:22
-
18:02
-
17:46
-
17:35
-
17:09
-
17:00
-
17:00
-
16:50
-
16:34
-
16:18
-
16:08
-
16:04
-
16:01
-
14:43
-
14:36
-
14:28
-
14:04