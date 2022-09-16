Билли Кинг — о Федерере: он покорил сердца любителей спорта скоростью и теннисным умом

12-кратная победительница мэйджоров в одиночном разряде американка Билли Джин Кинг отреагировала на решение швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершить карьеру, выделив его выдающиеся качества.

Фото: из личного архива Билли Кинг

«Роджер Федерер – чемпион-чемпион. У него самая полная игра своего поколения, и он покорил сердца любителей спорта по всему миру удивительной скоростью на корте и мощным теннисным умом. У него была историческая карьера с воспоминаниями, которые будут жить вечно.

Мы желаем вам всего наилучшего, пока ваше путешествие продолжается», — написал Билли Кинг в социальных сетях.

Роджер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Швейцарец восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос».