«Теннис теряет историю». Почему Федерер завершил карьеру за неделю до выхода на корт

Сезон разбивающих сердца анонсов продолжается. Вслед за Сереной Уильямс, которая завершила карьеру на US Open, что уже не факт, прощается с теннисом и Роджер Федерер. Точнее, в теннисе он как раз и продолжит развиваться как менеджер и функционер, но уже не в статусе легендарного игрока ATP тура.

«Никогда не покину теннис»

«Послание моего тела в последнее время было ясным, — написал Федерер в прощальном письме. – Я сыграл более полутора тысяч матчей. Теперь я должен понять, что пора завершать свою соревновательную карьеру. Когда моя любовь к теннису зародилась, я был мальчишкой в своём родном Базеле. Раньше я наблюдал за игроками с чувством удивления. Они были для меня как гиганты, и я начал мечтать.

Мои мечты заставили меня работать усерднее, и я начал верить в себя. Некоторый успех придал мне уверенности, и я был на пути к самому удивительному путешествию, которое привело к этому дню. Итак, я хочу от всего сердца поблагодарить всех вас, всех во всём мире, кто помог воплотить в жизнь мечты молодого швейцарского мальчика, играющего в мяч.

А после он трогательно добавил: «Всё благодаря игре в теннис, я люблю тебя и никогда не покину».

Новость по теме Письмо Роджера Федерера, посвящённое завершению карьеры

20-кратный обладатель ТБШ уйдёт после Laver Cup — собственного турнира, организованного ещё в 2017-м. Планировалось, что 41-летний теннисист сыграет в Лондоне 23 сентября как его главная звезда — все ждали воссоединения Big-4 на одной арене и в одной команде: Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Энди Маррей подтвердили участие.

Роджер Федерер Фото: Julian Finney/Getty Images

Теперь, кажется, что он постоит для красоты и эффектности с кем-то в паре, но играть очку против молодых и в форме Фрэнсиса Тиафо, Тейлора Фритца или Алекса де Минора точно не будет. Проблема даже не в отсутствии игрового ритма в течение года — это мелочи. По сообщениям швейцарских коллег, у него рецидив травмы.



Ему снова откачивают жидкость в правом колене, которое оперировали трижды — последний раз в конце лета 2021 года. Тот его камбэк закончился после пяти турниров — Доха, Женева, «Ролан Гаррос», Галле и Уимблдон — колено воспалилось во время травяного «рейда». В течение последнего года он снова смог тренироваться, но возвращение на корт нехотя оттягивал: сначала говорил, что думает завершить после родного Базеля в октябре, куда, кстати, билеты раскупили за полгода «до», теперь же точно не сыграет и там.

«Мир тенниса никогда не будет прежним»

Все в теннисном мире ждали его возвращения — хотя бы для того, чтобы проститься. «Его не было слишком долго, — сказал Стэн Вавринка в Нью-Йорке. — Мы скучаем по нему: болельщики, турниры, игроки, все хотят снова увидеть его игру. Надеюсь, скоро». Достаточно вспомнить 3 июля, когда Федерер появился в качестве неожиданного гостя на праздновании столетия Центрального корта Уимблдона. Ни одна из других легенд не удостаивалась таких бурных аплодисментов толпы.



Бывшие и нынешние топы, а также эксперты тоже провожают швейцарца.



«Кажется, сейчас лучшее время, чтобы мне начать тренироваться к Уимблдону», — находит время для шутки Энди Роддик.

Дети Роджера Федерера Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Где-то в теннисном мире грустят примерно все, даже первая ракетка мира: Карлос Алькарас оставил твит лишь с именем швейцарца и многозначительным многоточием.

Зато Роджер – единственный из Big-3, кто ни разу не проигрывал испанцу.



«С игровой позиции у Федерера практически не было недостатков. Конечно, жалко. С его уходом теннис теряет историю. Человек выиграл 20 турниров «Большого шлема».



Роджер мог бы ещё играть, но травма колена. Думаю, что для тенниса он сохранится. Уверен, будет ещё играть по ветеранам, и мы его увидим. Но в спортивной профессиональной деятельности жалко, что уходят такие люди, которые служат примером для миллионов людей», — сказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Нет, Роджер», — написал Карен Хачанов и добавил грустные эмодзи.



«Спасибо за всё. Всего наилучшего тебе в будущем», — написала Онс Жабер в социальных сетях, прикрепив открытое письмо Федерера.



Хуан-Мартин дель Потро, Денис Шаповалов и Милош Раонич первыми поздравили и поблагодарили Федерера за то, что он сделал для тенниса.

«Я люблю тебя, Роджер, — сказал дель Потро. — Спасибо за всё, что ты сделал в теннисе и для меня. Мир тенниса никогда не будет прежним без тебя».

В 1998 году началась карьера великого, а в 2022-м она завершается. Но для Роджера это уже давно не работа жизни, как 24 года назад. Он до сих пор очень любим спонсорами: от Rolex до Nike, Mercedes-Benz, Credit Suisse, Jura, Moet & Chandon, Barilla, Lindt, Wilson.

Роджер Федерер на Уимблдоне Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Восьмикратный победитель Уимблдона и обладатель «Карьерного шлема», кажется, если и будет скучать по туру, то немного — он до сих пор руководит Кубком Лэйвера, дружит с Рафой Надалем и учит своих отпрысков если не пробивать коронный одноручный бэкхенд навылет, то любить и уважать теннис. Игру, которая подарила нам одного из легендарных спортсменов мира!