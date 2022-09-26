«На этот раз без болтовни». Стефанос Циципас вызвал Ника Кирьоса на матч-реванш в Греции

Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас обратился к австралийцу Нику Кирьосу с предложением сыграть матч-реванш.
Циципас снял репортаж со своего летнего отдыха в Греции для Tennis Channel. «Ник Кирьос, я призываю тебя приехать сюда, чтобы сыграть со мной матч-реванш. Мистер Кирьос, прошу приезжайте в Коста-Наварино, и на этот раз без болтовни», — сказал грек на видео. Отметим, что в Коста-Наварино расположена одна из академий Патрика Муратоглу.
«Принимаю. Давай проведём этот МАТЧ-РЕВАНШ. Когда, где и сколько это будет стоить», — отреагировал Кирьос в своих социальных сетях.
Напомним, Циципас проиграл Кирьосу в третьем круге Уимблдона-2022. По ходу матча теннисисты провоцировали друг друга, а после поединка Стефанос назвал Ника «хулиганом».
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