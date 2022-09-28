Каспер Рууд рассказал, как Федерер и Надаль общались друг с другом на Кубке Лэйвера

Вторая ракетка мира норвежец Каспер Рууд рассказал, как общались между собой 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер и 22-кратный победитель ТБШ Рафаэль Надаль на Кубке Лэйвера, который состоялся в минувшие выходные. Для 41-летнего Федерера этот турнир стал прощальным.

По словам Рууда, Федерер и Надаль всё время подшучивали друг над другом.

«Увидеть этих двоих вместе в последнем матче Роджера было невероятно. Было очень здорово находиться рядом с ними. Они всё время шутят друг с другом.

Очевидно, они старше и находятся на позднем этапе своей карьеры. Но меня вдохновляет видеть, что у них есть мотивация продолжать и что они хотят играть и наслаждаться обществом друг друга», — приводит слова Рууда RFI.

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