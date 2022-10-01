Бывший физиотерапевт Серены Уильямс рассказал о специфике её тела

Рубен Матеу, бывший физиотерапевт обладательницы 23 титулов турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, рассказал о специфике работы с теннисисткой.

«Она очень приятный человек. Хотя поначалу я был немного осторожен, Серена много раз сама подходила ко мне, что облегчало мне адаптацию в команде. С ней можно поговорить на все темы, кроме того, вы можете рассказать ей все свои анекдоты или поделиться проблемами. Она умеет слушать остальных. Короче говоря, нормальный человек.

Её тело эффективно поглощает работу. Её физический уровень впечатляет. Она обладает отличной генетикой. Её тело требовало от меня больше всего, даже несмотря на то, что я был в мужской гандбольной команде первого дивизиона», — приводит слова Рубена Матеу Sportskeeda.