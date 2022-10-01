19-летний Хольгер Руне прокомментировал выход во второй финал в карьере

Датский теннисист Хольгер Руне (31-я ракетка мира) прокомментировал выход в финал хардового турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария). В полуфинале он обыграл действующего победителя турнира Янника Синнера, который не смог завершить матч.
«Очевидно, что выиграть никогда не получится так, как хочется, и это был отличный матч. Это худший из возможных вариантов, и я просто хочу пожелать Яннику всего наилучшего. Он потрясающий игрок, и то, что он показал в этом году, просто невероятно. Желаю ему скорейшего выздоровления
Думаю, что это был отличный матч до самого конца, после вчерашнего дня я чувствовал себя уставшим, но я действительно старался изо всех сил. Я доволен тем, как боролся, и доволен своим уровнем», — приводит слова Руне пресс-служба АТР.
По пути к финалу Руне обыграл таких теннисистов, как голландец Тим ван Рейтховен, итальянец Лоренцо Сонего и белорус Илья Ивашко.
- 2 октября 2022
-
00:20
- 1 октября 2022
-
23:17
-
23:04
-
22:31
-
22:17
-
21:34
-
21:14
-
20:56
-
20:35
-
20:11
-
19:17
-
18:30
-
18:17
-
17:57
-
17:39
-
17:16
-
17:00
-
16:47
-
16:34
-
16:26
-
15:09
-
14:27
-
14:10
-
13:40
-
13:36
-
13:24
-
13:10
-
12:55
-
11:57
-
11:39
-
10:53
-
10:48
-
10:18
-
09:45
-
09:37