19-летний Хольгер Руне прокомментировал выход во второй финал в карьере

Датский теннисист Хольгер Руне (31-я ракетка мира) прокомментировал выход в финал хардового турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария). В полуфинале он обыграл действующего победителя турнира Янника Синнера, который не смог завершить матч.

«Очевидно, что выиграть никогда не получится так, как хочется, и это был отличный матч. Это худший из возможных вариантов, и я просто хочу пожелать Яннику всего наилучшего. Он потрясающий игрок, и то, что он показал в этом году, просто невероятно. Желаю ему скорейшего выздоровления

Думаю, что это был отличный матч до самого конца, после вчерашнего дня я чувствовал себя уставшим, но я действительно старался изо всех сил. Я доволен тем, как боролся, и доволен своим уровнем», — приводит слова Руне пресс-служба АТР.

По пути к финалу Руне обыграл таких теннисистов, как голландец Тим ван Рейтховен, итальянец Лоренцо Сонего и белорус Илья Ивашко.