Кудерметова на старте турнира в Тунисе сыграет с Грачёвой, Потапова — с Миррой Андреевой

Состоялась жеребьёвка хардового турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис). Сетку возглавила вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер. Ей в первом круге турнира будет противостоять американка Энн Ли (62-е место в рейтинге). Второй сеяной является россиянка Вероника Кудерметова (13-е место в рейтинге). Она встретится с соотечественницей Варварой Грачёвой (90-е место в рейтинге).



В первом круге между собой сыграют ещё две россиянки – Анастасия Потапова и Мирра Андреева. Также в турнире примут участие российские теннисистки Евгения Родина (сыграет с румынкой Еленой-Габриэлой Русе) и Камилла Рахимова (её соперница определится по итогам квалификации).

Соперницей украинки Леси Цуренко выступит француженка Диан Парри.

Турнир в Монастире пройдёт с 3 по 9 октября. Призовой фонд соревнований составил $ 251 750.