Прошла жеребьёвка турнира в Остраве, где сыграют Касаткина, Рыбакина, Свёнтек, Азаренко

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия), который пройдёт с 3 по 9 октября.

Возглавила посев соревнований первая ракетка мира, представительница Польши Ига Свёнтек. Второй номер посева получила испанская теннисистка Паула Бадоса. Обе теннисистки начнут турнир со второго круга

На старте соревнований россиянка Дарья Касаткина (11-й номер рейтинга) встретится с британкой Эммой Радукану (66-й номер рейтинга). Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-й номер рейтинга) сыграет с американкой Мэдисон Кис (18-й номер рейтинга). Белоруска Виктория Азаренко (22-й номер рейтинга) встретится с россиянкой Екатериной Александровой (21-й номер рейтинга).

В турнире также примут участие Белинда Бенчич (Швейцария), Анетт Контавейт (Эстония), Петра Квитова (Чехия) и другие.

Призовой фонд турнира составил $ 757 900.