Селиваненко: у Маннарино не было видно шансов. Рублёв превзошёл его во всех элементах

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал разгромную победу Андрея Рублёва над Адрианом Маннарино в четвертьфинале турнира в Астане. Рублёв обыграл Маннарино со счётом 6:1, 6:2.

«Андрей сыграл сверхуверенно. Он с самого начала взял инициативу в свои руки. По ходу игры у Адриана не было видно каких-то шансов. Андрей провёл очень хороший матч, доминировал по ходу всей игры, превзойдя соперника во всех элементах. При этом не затратил сильно много сил.

Видно, что Рублёв в хорошей форме и настроении. Самое главное, что ему даётся игра и он использует все свои сильные стороны», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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