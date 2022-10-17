Людмила Самсонова вышла во 2-й круг турнира в Гвадалахаре, где сразится с Ариной Соболенко
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22-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).
В матче первого круга Самсонова одержала уверенную победу над представительницей Эстонии Кайей Канепи со счётом 6:1, 7:5. Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Самсонова семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Канепи два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
В следующем раунде соперницей Самсоновой станет вторая сеяная, белоруска Арина Соболенко.
Призовой фонд турнира в Гвадалахаре составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является американка Слоан Стивенс.
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