Потапова потерпела разгромное поражение от квалифаера на старте турнира в Гвадалахаре

44-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), который продлится до 23 октября.
В матче первого раунда Потапова потерпела разгромное поражение от представительницы Италии Элизабетты Коччаретто (Q, 92-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 1:6. Встреча продлилась 1 час 4 минуты. Потапова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт. На счету Коччаретто один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.
В следующем раунде Коччаретто сразится с седьмой ракеткой мира американкой Кори Гауфф (5).
Призовой фонд турнира в Гвадалахаре составил $ 2 527 250. В текущем сезоне турнир WTA-250 в Гвадалахаре выиграла чемпионка US Open – 2017 американка Слоан Стивенс.
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