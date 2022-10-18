Бывшая четвёртая ракетка мира словацкая теннисистка Доминика Цибулкова трогательно сообщила о том, что ждёт второго ребёнка.
Напомним, в 2016 году Цибулкова вышла замуж за своего давнего бойфренда Михала Новара. В 2020 году у них родился сын Якуб (на фото). Доминика завершила карьеру в 2019 году.
«Твоё сердце бьётся благодаря нашей любви. Наша любовь сильнее благодаря тебе», — написала Цибулкова в своих социальных сетях, добавив четыре эмодзи «сердце».
Фото: из личного архива Доминики Цибулковой
Цибулкова — победительница Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2016), финалистка Открытого чемпионата Австралии (2014), победительница девяти турниров WTA (восьми из них — в одиночном разряде), победительница Кубка Хопмана (2009) в составе национальной сборной Словакии.
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