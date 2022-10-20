Кудерметова обыграла Векич и вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре. В рамках второго круга турнира россиянка обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 6:4, 7:5.
Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Кудерметова выполнила 11 подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из семи брейк-пойнтов. Векич подала пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.
В третьем круге турнира россиянка встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко, которая в своём матче второго круга обыграла канадку Эжени Бушар.
Турнир в Гвадалахаре проходит с 17 по 23 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 2,5 млн.
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