Кудерметова обыграла Векич и вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре. В рамках второго круга турнира россиянка обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Кудерметова выполнила 11 подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из семи брейк-пойнтов. Векич подала пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.

В третьем круге турнира россиянка встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко, которая в своём матче второго круга обыграла канадку Эжени Бушар.

Турнир в Гвадалахаре проходит с 17 по 23 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 2,5 млн.