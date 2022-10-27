Ига Свёнтек объяснила, почему размахивала руками у сетки в финале в Сан-Диего

Первая ракетка мира 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, почему размахивала руками у сетки в одном из эпизодов по ходу финала турнира в Сан-Диего ранее в октябре. Ранее Свёнтек извинилась перед представительницей Хорватии Донной Векич, которую она обыграла в финале того турнира со счётом 6:3, 3:6, 6:0.

По словам польки, она размахивала руками ненамеренно.

«Я не могу это контролировать. Но надеюсь, что это больше никогда не повторится. Мы работаем над этим. Это стрессовая реакция на происходящее. Это непроизвольная реакция. Я сделала это во время Открытого чемпионата США, и, насколько я помню, это был стрессовый момент. В Сан-Диего я сделала это неосознанно.

Сразу после игры я подошла к Донне и извинилась. У неё не было никаких обид. Оказалось, что она вообще этого не помнила. Надеюсь, болельщики меня тоже поймут. Я видела много негативных комментариев относительно этого инцидента. Я не горжусь тем, что порой не контролирую свои действия на корте», — приводит слова Свёнтек Eurosport.

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.