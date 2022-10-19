«Это незаконно». Лучшая теннисистка мира громит соперниц, используя грязный приём?

Но её оппонентки до сих пор молчат.

На Игу Свёнтек неожиданно обрушился гнев болельщиков: №1 в мире не впервой уличают в жульничестве. Спорный момент случился и в финале Сан-Диего, когда она махала руками у сетки, как казалось, пытаясь сбить соперницу Донну Векич. Считается ли это действие помехой и нарушением правил? Она делает это не в первый раз: полячка также использовала хитрый приём в финале US Open — 2022, а ещё в Истборне и даже год назад.

«Танцы» Свёнтек — спорный момент?

Свёнтек блистает по сезону — она взяла уже восьмой титул в 2022-м. Но очередной финал не обошёлся без споров. Уступая 2:3 и 15-40 во втором сете на чужой подаче, Ига рванула к сетке, чтобы взять укороченный. Она вернула его в игру, но кинула мяч коротко, на хавкорт. Когда Векич подошла, чтобы обработать его и ответить, Ига вновь подняла руки над головой и потрясла ими. А затем и выиграла мяч.

Свёнтек не получила предупреждения от судьи, но схватила критику в социальных сетях: многие указывали, что это не первый раз, когда первая ракетка мира прибегает к подобной тактике. На недавнем US Open полячка делала это дважды. Так что гадания Иги у сетки уже прозвали «танцами Свёнтек».

В финале с Онс Жабер она оставила короткий мяч после удара с лёту и, двигаясь по площадке в ожидании следующего, на мгновение раскинула руки.

Права на видео принадлежат US Open. Видео доступно на странице US Open в YouTube.

Там же, только в третьем раунде, Лорен Дэвис вела 2:0 и 30-30 во втором сете. Свёнтек была у сетки и, казалось, пыталась сбить с толку соперницу, размахивая руками в воздухе буквально перед лицом у девушки. Хотя этот ход не сработал — Дэвис обработала короткий мяч и прострелила с бэкхенда кроссом, но эксперт Eurosport Джон Макинрой заметил: «Не думаю, что это законно. Это удар немного «ниже пояса».

Это же она делала в Индиан-Уэллсе против датчанки Клары Таусон и даже летом 2021-го, когда ещё и не претендовала на доминирование в WTA. Встречаясь с Хитер Уотсон в Истборне, она была в двух очках от победы: растопырила руки, сделала ложный манёвр и даже, казалось, постучала ракеткой по траве, прежде чем побежать к мячу. В большинстве случаев соперницам это не мешает. Но Хитер после танцев Свёнтек пробила в трос.

Оппонентки чаще всего не против таких махинаций, но наиболее радикальные зрители призывают соперниц полячки бить прямо в тело, когда она начинает метаться у сетки.

Ига Свёнтек Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

В чëм проблема?

Макинрой назвал тактику Свёнтек действиями «ниже пояса» и «незаконной». Можно ли считать движения Иги помехой?

В прошлом, например, Мария Кириленко несколько раз стучала ракеткой по корту, ожидая удара Марии Шараповой в Индиан-Уэллсе. Судья пресёк действия россиянки и отдал очко сопернице. В другом эпизоде уже Серена Уильямс играла «нечисто» против Шараповой и при подаче крикнула «давай», прежде чем Маша вернула мяч. Очко отдали также Шараповой.

В WTA и ITF обтекаемо транслируют правило. Очко считается проигранным, если по ходу была намеренная помеха (есть еще ненамеренная – когда по ходу игры с головы падает кепка или второй мяч выпадает из шорт или юбки). В таком случае один раз очко переигрывают, а при повторе – отдают сопернику. Но при этом правила не оговаривают, что именно можно считать намеренной помехой и потерей очка — решать приходится судьям.

Чаще всего таким признают разговоры и крики в момент удара соперника. А движения помехой не считают. Даже в случае с Джеком Соком, подставившим зад под удар Роджера Федерера на Итоговом в Лондоне — тогда американец дождался ошибки швейцарца.

Права на видео принадлежат ATP. Видео доступно на странице ATP Tour в YouTube.

Правила теннисной ассоциации США – USTA – самые чёткие, но пользуются ли ими?

«Игрок может сделать ложный манёвр телом, пока мяч находится в игре, или сменить позицию в любое время, в том числе во время подбрасывания мяча подающим. Любые другие движения или звуки, которые совершаются или издаются исключительно для отвлечения внимания соперника, включая размахивание руками, грохот или топот ног, не допускаются».

Донна Векич Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Противоречат действия Иги правилам или нет в реальности — спорный вопрос, но в социальных сетях теннисисткой недовольны. И, возможно, как раз увидев реакцию после финала, Свёнтек и извинилась перед Векич.

«Поздравляю Донну с прекрасным финалом! И извини, что махала руками у сетки», — написала она в интернете. Возможно, соперникам просто нужно заострить на этом внимание, а судьям принять меры — предупредить или наказать за преднамеренное вмешательство. Пока же стóроны предпочитают не конфликтовать.

Но продолжит ли Свёнтек практиковать подобное после извинений или изменит тактику?