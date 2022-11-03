Соболенко проиграла Саккари в матче Итогового турнира WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела поражение от представительницы Греции Марии Саккари в матче Итогового турнира WTA со счётом 2:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 часа 39 минут. За это время Саккари выполнила 1 подачу навылет и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету Соболенко четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Напомним, в первом матче Саккари обыграла американку Джессику Пегулу. Соболенко, в свою очередь, на старте турнира одержала победу над представительницей Туниса Онс Жабер.

Итоговый турнир WTA проходит с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте, США. Призовой фонд турнира составляет $ 5 млн. Действующей победительницей турнира является Гарбинье Мугуруса.