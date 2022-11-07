Манипуляции команды Джоковича с его водой в Париже вызвали подозрения у фанатов и СМИ

Действия команды 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича активно обсуждают в социальных сетях и зарубежных СМИ. Фанаты нашли их подозрительными.

Речь идёт о полуфинальном матче на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция), в котором Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:4).

Во время одного из перерывов Джокович попросил болгёрл принести ему воды от команды. В Сети появилось видео, на котором физиотерапевт серба Улисес Бадио, сидевший на трибунах, начинает готовить ему какую-то смесь, а сидевший рядом с ним тренер Джоковича Марко Паничи просит одного из членов команды закрыть происходящее спиной, что в итоге и происходит. На видео заметно, что Паничи обратил внимание на то, что процесс приготовления жидкости попал в объектив камеры.

Видео с данным моментом за несколько дней набрало более 9 млн просмотров.

Джокович и его представители пока никак не прокомментировали данный инцидент.