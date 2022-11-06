Даже Джокович не смог остановить в Париже чудо-мальчика! Руне — новый чемпион «Мастерса»

Очень много неожиданных и драматичных результатов принёс последний в регулярном сезоне турнир — «Мастерс» в Париже. До полуфиналов не добрался ни один теннисист из топ-4 посева. В своих первых же матчах проиграли Рафаэль Надаль (второй номер посева) и Даниил Медведев (4). В третьем круге норвежца Каспера Рууда (3) остановил итальянец Лоренцо Музетти, а в 1/4 финала чудо-мальчик из Дании 19-летний Хольгер Руне загонял лидера мирового рейтинга – своего ровесника Карлоса Алькараса, и тот был вынужден сняться на тай-брейке второго сета из-за травмы. Кстати, повреждение испанца оказалось столь серьёзным, что он досрочно завершил сезон и не выступит на Итоговом чемпионате ATP и Кубке Дэвиса.

В итоге полуфинальные пары составили Джокович (6) – Циципас (5) и Руне – Оже-Альяссим (8). Многие ожидали напряжённой борьбы между датчанином и канадцем, тем более что они встречались второй раз за неделю – в прошлое воскресенье Феликс Оже-Альяссим победил соперника в финале ATP-500 в Базеле. Но на этот раз острого соперничества не получилось. Руне уверенно справился в двух сетах с канадцем – 6:4, 6:2, прервав серию Феликса из 16 побед, за время которой тот успел завоевать титулы во Флоренции, Антверпене и Базеле. А вот поединок Джоковича и Циципаса превратился в настоящую драму. Первый сет с двумя брейками взял серб, но Стефанос ему ответил во второй партии той же монетой. В решающем сете была равная борьба, в которой у Новака было несколько брейк-пойнтов, но соперник их ему не дал реализовать. Всё закончилось тай-брейком. Циципас повёл с мини-брейком, но не удержал преимущество, и опытный Джокович вырвал победу – 6:2, 3:6, 7:6 (7:4).

35-летний Джокович, который вышел в свой 56-й финал турнира серии «Мастерс», так прокомментировал победу над 24-летним соперником: «Я начал матч так же хорошо, как и четвертьфинал. Чётко понимал, что мне нужно делать, и хорошо исполнял план. Я был очень стабилен. Хорошо чувствовал каждый удар, и это позволяло мне контролировать матч. У меня был один плохой гейм во втором сете, когда проиграл подачу. А Стефанос почувствовал себя более комфортно, уверенно, меньше ошибался. Мне было сложнее читать его подачу. В третьем сете у меня опять же было много шансов. 4:4, у меня был брейк-пойнт, там длинный-длинный розыгрыш, я ошибся в относительно простом форхенде. Немного запыхался, не хватило энергии на удар. На этом этапе моей карьеры для меня много значит, что я могу по-прежнему себя мотивировать, и верю, что могу выигрывать такие матчи. Ведь мне тоже нужно показывать, что я ещё не уступаю молодым, ещё могу с ними бороться и выигрывать такие упорные матчи».

Если разница в возрасте между Джоковичем и Циципасом составляет 11 лет, то с финалистом Руне у серба разрыв и вовсе в 16 лет. Тем не менее теннисисты неплохо знают друг друга – часто пересекались в академии Муратоглу, где с детских лет занимается Руне, а Джокович часто тренируется. Хольгер с детства собирает совместные фото со всеми знаменитостями. Есть у него и кадры с Джоковичем. Кстати, на профессиональном уровне теннисисты уже успели сыграть – в первом круге US Open – 2021 серб победил в четырёх сетах.

Юный Хольгер Руне с Новаком Джоковичем Фото: Из личного архива Хольгера Руне

Для Руне нынешний сезон складывается потрясающе. Наряду с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, датчанина уже тоже называют вундеркиндом или чудо-мальчиком. В свои 19 лет Хольгер совершил невероятный рывок наверх. Начав год со 103-го места рейтинга 52 недель ATP, он ворвался в топ-20 перед Парижем. За сезон Руне успел завоевать титулы в Мюнхене и Стокгольме, дойти ещё до финалов в Софии, Базеле и вот теперь в Париже. То есть, начиная с Софии, это уже четвёртый подряд выход датчанина в решающий матч. Стоит добавить, что Хольгер Руне стал первым представителем Дании, добравшимся до финала турнира серии «Мастерс».

Быстрее в игру вошёл более опытный Джокович, который уже в четвёртом гейме добился брейка – 3:1. Дальше теннисисты уверенно держали свои подачи, и стартовый сет остался за сербом – 6:3 за 36 минут. Вторая партия тоже началась с атак Новака и ошибок датчанина. В самом начале серб заработал тройной брейк-пойнт, но Руне вытащил этот сложный гейм, а затем наказал Джоковича за потерянные шансы и сам сделал брейк – 2:0. Игра вновь успокоилась, и уже Хольгер довёл партию до победы – 6:3 за 45 минут.

Третий сет оказался самым напряжённым и нервным. Новак поймал соперника на ошибках и повёл 3:1. Однако следом он и сам провалился в своём гейме и позволил датчанину отыграться – 3:2. На переходе к Джоковичу пришёл врач – серб жаловался на проблемы с левым бедром. Игра возобновилась. Теннисисты брали свои подачи до счёта 5:5, но в этот момент Джокович дрогнул, и с первого же брейк-пойнта Руне забрал его гейм – 6:5. Подача на матч тоже прошла не гладко – датчанин отыграл шесть брейк-пойнтов, но всё-таки выстоял. Волевая и такая важная победа юного датчанина! 3:6, 6:3, 7:5 за 2 часа 34 минуты.

Вот так Хольгер Руне в своём дебютном финале «Мастерса» завоевал пока самый крупный титул в карьере. Даже сам Новак Джокович не смог остановить в Париже нового чудо-мальчика! Победа над сербом стала для Руне пятой подряд на турнире над действующим игроком топ-10. Невероятно! Благодаря победе в Париже датчанин заработал € 836 355 призовых и 1000 рейтинговых очков. Этот успех позволит Хольгеру в понедельник подняться в Чемпионской гонке ATP с 19-го на 10-е место и стать первым запасным на Итоговом чемпионате в Турине. В рейтинге 52 недель ATP датчанин с рекордного для себя 18-го места окажется уже на 10-м! Теперь в топ-10 с учётом Алькараса будет два игрока моложе 20 лет. Отметим, что с момента появления серии «Мастерс» в 1990 году Руне стал 77-м по счёту чемпионом турниров этой категории.

Что касается Джоковича, то Руне прервал его потрясающую двойную серию побед. На этом турнире в Париже Джокович не знал себе равных с 2019 года, когда выиграл в финале у канадца Дениса Шаповалова. В 2020-м Новак пропустил соревнование, а в 2021-м в решающем матче одолел Медведева. Кроме того, начиная с Уимблдона-2022, знаменитый серб не проигрывал в личных турнирах, если не считать поражение в командном Кубке Лэйвера за сборную Европы. Джокович последовательно завоевал титулы на Уимблдоне, в Тель-Авиве, Астане и вот сейчас проиграл в финале «Мастерса» в Париже.

При этом надо сказать, что за выход в финал Новак завоевал 600 очков и в понедельник поднимется в Чемпионской гонке ATP с 10-го на восьмое место. Это важно было для Джоковича, чтобы прекратились все разговоры недругов о его «странном» досрочном попадании на Итоговый чемпионат ATP по квоте для победителя «Шлема» этого сезона. Представьте себе, что он занял это восьмое место без очков за титул на Уимблдоне, а также после пропуска ещё двух «Шлемов» и четырёх «Мастерсов» из восьми за сезон. Просто потрясающе!

Напомним, Итоговый чемпионат ATP пройдёт с 13 по 20 ноября в Турине. Руне там будет первым запасным в компании Хуркача. А перед этим Хольгер сыграет в Милане на молодёжном чемпионате ATP.