Квитова полакомилась вафлями с клубникой в компании племянницы

Победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывший второй номер рейтинга WTA чешская теннисистка Петра Квитова опубликовала новую фотографию в соцсетях, на которой вместе со своей племянницей держит в руках вкусный десерт.
«Часть моих обязанностей как тёти заключается в том, чтобы продегустировать вафли и дать экспертную оценку», — написала теннисистка, добавив эмодзи в виде сердца и вафель.
Фото: из личного архива Петры Квитовой
32-летняя Квитова не пробилась на Итоговый турнир WTA в Форт-Уэрте (США). Она закончила год на 16-м месте рейтинга WTA. Лучший результат чешская теннисистка продемонстрировала в 2011 году, когда она выиграла Итоговый WTA-тур, обыграв в финале Викторию Азаренко (7:5, 4:6, 6:3), и закончила сезон в качестве второй ракетки мира.
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