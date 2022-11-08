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Гарсия стала победительницей Итогового турнира WTA, обыграв Соболенко в финале

Гарсия стала победительницей Итогового турнира WTA, обыграв Соболенко в финале
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В Форт-Уэрте (США) на стадионе «Дикис Арена» состоялся финальный матч Итогового чемпионата WTA, в котором сошлись 29-летняя француженка Каролин Гарсия (шестой номер рейтинга) и 24-летняя представительница Белоруссии Арина Соболенко (седьмая ракетка мира).

Встреча завершилась победой Гарсии – 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут.

На счету представительницы Белоруссии – четыре подачи навылет, три двойные ошибки и нет ни одной попытки реализовать брейк-пойнт. У её оппонентки – 11 эйсов, одна двойная ошибка и один из одного (100%) удачный брейк-пойнт.

Тем не менее, Соболенко стала четвёртой теннисистка в истории, которой удалось обыграть все три первые ракетки текущего рейтинга на одном турнире. Она смогла одолеть на этом Итоговом турнире Свёнтек (1-й номер рейтинга), Онс Жабер (2-й номер рейтинга) и Джессика Пегула (3-й номер рейтинга). До Соболенко такого достичь удавалось только Штеффи Граф, Серене и Винус Уильямс.

Итоговый чемпионат WTA. Финал
08 ноября 2022, вторник. 05:10 МСК
Арина Соболенко
7
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4  
7 7 		6  
         
Каролин Гарсия
6
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
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