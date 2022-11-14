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Рафаэль Надаль разобрал неожиданное поражение от Тейлора Фритца в первом матче на Итоговом

Рафаэль Надаль разобрал неожиданное поражение от Тейлора Фритца в первом матче на Итоговом
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, почему неожиданно проиграл американскому теннисисту Тейлору Фритцу в 1-м туре группового этапа Итогового чемпионата ATP. Испанский спортсмен потерпел поражение со счётом 6:7 (3:7), 1:6.

«Фритц играл очень хорошо. Я не смог справиться с его мощностью. Очевидно, что на таком покрытии надо играть очень хорошо. Нет времени думать о тактике, потому что нет никакой тактики, когда отыгрываешься. Нет времени. Всё происходит очень быстро.

Когда принимаешь такую подачу, как у Фритца, всё время находишься под давлением, не так ли? Когда кто-то так подаёт, на приёме он борется за каждый удар. Просто он играл хорошо, а я — недостаточно хорошо», — сказал Надаль на пресс-конференции.

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