Рафаэль Надаль разобрал неожиданное поражение от Тейлора Фритца в первом матче на Итоговом

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, почему неожиданно проиграл американскому теннисисту Тейлору Фритцу в 1-м туре группового этапа Итогового чемпионата ATP. Испанский спортсмен потерпел поражение со счётом 6:7 (3:7), 1:6.
«Фритц играл очень хорошо. Я не смог справиться с его мощностью. Очевидно, что на таком покрытии надо играть очень хорошо. Нет времени думать о тактике, потому что нет никакой тактики, когда отыгрываешься. Нет времени. Всё происходит очень быстро.
Когда принимаешь такую подачу, как у Фритца, всё время находишься под давлением, не так ли? Когда кто-то так подаёт, на приёме он борется за каждый удар. Просто он играл хорошо, а я — недостаточно хорошо», — сказал Надаль на пресс-конференции.
- 14 ноября 2022
-
11:51
-
11:01
-
08:53
-
08:21
-
08:14
-
08:08
-
08:03
-
07:41
-
04:38
-
01:07
-
00:49
-
00:20
- 13 ноября 2022
-
23:15
-
22:32
-
22:27
-
21:45
-
21:40
-
21:14
-
20:47
-
20:28
-
20:01
-
19:20
-
19:19
-
19:15
-
19:00
-
18:39
-
18:06
-
17:28
-
13:52
-
12:29
-
11:55
-
11:06
-
10:52
-
10:16
-
01:12