Елена Веснина: матч Медведева и Рублёва — настоящий триллер! Поединок, достойный финала

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала победу Андрея Рублёва в матче с Даниилом Медведевым на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2022, который проходит в Турине (Италия).

«Это был просто потрясающий матч, настоящий триллер! Поединок, достойный финала. Рублёв показал невероятный теннис. На самом деле он должен был забирать первый сет, но упустил множество сетболов, совсем чуть-чуть не дожал Даню. Андрей на протяжении всей игры давил Даниила.

Медведев в большинстве розыгрышей терпеливо ждал ошибок, ждал, пока у Рублёва закончится топливо. Но Андрей сыграл в очень агрессивный и разнообразный теннис. Его победу, конечно же, можно назвать заслуженной. Это самая настоящая трудовая победа. Она забрала очень много сил у обоих ребят», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.