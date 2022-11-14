С 5-го матчбола Рублёв победил Медведева! Даже 24 эйса не спасли Даниила в этой битве

С неожиданных результатов начался Итоговый чемпионат ATP в Турине – 2022. В первом матче в рамках Зелёной группы Феликс Оже-Альяссим, набравший ход к концу сезона и выигравший три турнира подряд – во Флоренции, Антверпене и Базеле – уступил в двух сетах Касперу Рууду, который после финала US Open никак не мог показать былую уверенность. Но ещё более удивительным оказалось поражение Рафаэля Надаля от американца Тейлора Фритца. Это третье подряд поражение Надаля, причём исключительно теннисисту из США. В предыдущих случаях он проиграл Фрэнсису Тиафо на US Open, а в Париже – Томми Полу. Теперь в Зелёной группе два лидера – Рууд и Фритц, которые сразятся между собой во вторник, а 22-кратный чемпион «Шлемов» Надаль занимает пока последнюю строчку в квартете.

В понедельник в борьбу вступали представители Красной группы. По итогам жеребьёвки в ней оказались три чемпиона прошлых лет – Джокович, Циципас и Медведев, а также Андрей Рублёв, ни разу не выходивший из группы. В 1-м туре должны встречаться лидер группы и последний теннисист по рейтингу. Эту пару составили Джокович и Циципас, а открывать программу дня на Центральном корте отправили Медведева и Рублёва. Кстати, это историческое событие – никогда ранее два теннисиста из России не играли друг с другом в рамках этого соревнования. Да и вообще два теннисиста от нашей страны выступают на Итоговом только четвёртый раз. В 2000 году это были Кафельников и Сафин, в 2020-м и 2021-м – Медведев и Рублёв, но во всех тех случаях россияне оказывались в разных группах.

Даниил в этом сезоне выиграл два титула – в Лос-Кабосе и Вене, был финалистом на Australian Open, в Хертогенбосхе и Галле. У Рублёва в активе титулов больше – Марсель, Дубай, Белград и Хихон, и ещё два раза он добрался до четвертьфиналов на «Шлемах» — на «Ролан Гаррос» и US Open. Перед матчем Андрей заявил: «С Даниилом будет настоящая шахматная партия. Я ещё даже не смотрю на другие матчи. Верю, что оба мы покажем отличный уровень, от которого зрители получат удовольствие». «С первого матча приходится играть со сложными соперниками. На этом турнире особая энергия, и мне нравится это. Надеюсь показать свой лучший теннис. Я чувствую уверенность, но перед первым матчем ничего нельзя знать наверняка», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Теннисисты знакомы друг с другом с детства – их ожесточённая борьба началась примерно с шестилетнего возраста. На уровне ATP они играли пять раз, и счёт был 4-1 в пользу Медведева. Правда, их последний поединок – в рамках полуфинала «Мастерса» в Цинциннати-2021 – остался как раз за Андреем. Тогда Даниил уверенно взял первый сет, а в начале второго налетел на телекамеру, пробегая вдоль задней линии. Этот эпизод выбил Медведева из колеи – он затем проиграл два сета и выбыл из борьбы.

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о российском дерби: «Матч покажет, кто сильнее. Встречи на Итоговом турнире всегда проходят непредсказуемо, поэтому явного фаворита в матче между Рублёвым и Медведевым нет. Если брать опыт их предыдущих встреч и выступлений на Итоговом турнире, то перевес на стороне Даниила, но у Рублёва есть свои амбиции, и он будет цепляться за каждое очко. Победа в этом матче важна будет для обоих теннисистов, но на Итоговом турнире после первого матча ещё можно будет поправить своё положение. Борьба за деньги и очки будет в каждой встрече», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Теннисисты вышли на матч предельно собранными, пытаясь сохранять хладнокровие. Но уже в четвёртом гейме на подаче Медведева Рублёв заставил соперника ошибаться, сыграл активно и уверенно добился брейка – 3:1. При счёте 5:3 Андрей стал подавать на сет, но этот гейм он провалил – помимо других ошибок, допустил даже двойную. В итоге Медведев выровнял ситуацию – 5:5. В 12-м гейме Рублёв опять добрался до брейк-пойнтов, которые одновременно были и сетболами. Но Медведев сумел выбраться со счёта 15:40 и перевёл партию на тай-брейк. Там развернулась настоящая драма. Андрей заработал пять сетболов, причём в один момент был четверной. Однако Даниил сохранял уверенность в себе и отводил все угрозы. Надо сказать, что линейные судьи порой допускали ошибки при определении аута. Конечно, у игроков есть возможность попросить видеоповтор, но даже переигровка не всегда помогает вернуть психологическое равновесие. В итоге, отыграв семь сетболов за партию, Медведев с первой же попытки добился успеха – 7:6 (9:7) за 51 минуту. Кстати, уже третий подряд матч на турнире начался именно с тай-брейка.

Как и в первом сете, Рублёв довольно быстро повёл с брейком — 2:1. Даниил при этом по большей части боролся только на своей подаче, нередко допуская двойные, а на чужой у него не было шансов. При счёте 5:3 Андрей вцепился в ещё один гейм соперника и с третьего сетбола всё-таки взял партию — 6:3 и сравнял счёт в матче — 1-1. Отметим, что за этот короткий сет Медведев допустил шесть двойных ошибок, четыре (!) из которых пришлись на заключительный гейм. Так впервые на турнире матч перешёл в третий сет.

В третьем сете Даниил наладил наконец подачу. Эйсы проходили регулярно, как и в первых двух партиях, а двойные практически пропали. Да и у Рублёва особо игра на приёме не получалась. Только во втором гейме у Андрея появился брейк-пойнт, но он его не реализовал. Дело опять дошло до тай-брейка, где Рублёв снова добрался до матчболов – 6:3. Все три попытки он упустил, потом была четвёртая, и только с пятой он добился своего, после чего от радости упал на корт. Волевая победа – 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7) за 2 часа 34 минуты. При этом за матч Медведев наколотил 24 эйса и допустил восемь двойных ошибок.

Так Андрей Рублёв одержал вторую победу над Медведевым в карьере, 50-ю в сезоне и вышел в лидеры Красной группы. Для Даниила ничего ещё не потеряно в турнирных раскладах. Ему нужно хорошо отыграть два оставшихся групповых матча, и взятый сегодня сет у Рублёва может ему помочь в итоговых раскладах. Ну а вечером в Турине сразятся Циципас и Джокович.