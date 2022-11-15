Новак Джокович в двух сетах обыграл Стефаноса Циципаса на Итоговом чемпионате ATP

В Турине (Италия) на Итоговом чемпионате ATP – 2022 прошёл второй матч в рамках красной группы. В нём сошлись 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович и третья ракетка мира грек Стефанос Циципас.
Победу в поединке со счётом 6:4, 7:6 (7:4) одержал Джокович. Встреча продлилась 1 час 40 минут. Джокович три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Циципаса девять эйсов, ни одной двойной ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
В следующем матче Джокович сразится с россиянином Андреем Рублёвым, а Циципас — с Даниилом Медведевым.
Действующим чемпионом Итогового чемпионата ATP является немец Александр Зверев, пропустивший вторую часть сезона из-за серьёзной травмы, полученной на «Ролан Гаррос». В финале 2021 года он обыграл россиянина Даниила Медведева.
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