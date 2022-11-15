Джокович вышел в лидеры «группы смерти» и сыграет с Рублёвым! Расклады Итогового турнира

Красную группу на Итоговом чемпионате ATP сразу после жеребьёвки окрестили «группой смерти» неспроста, ведь в ней собрались победители прошлых лет. Они-то и сыграли в понедельник свои первые матчи в розыгрыше-2022.

Итоги второго дня. 14 ноября, понедельник

Открывали программу дня Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Их матч стал историческим, ведь никогда ранее два теннисиста из России не пересекались на корте в рамках Итогового. Сражение получилось на загляденье – три сета с двумя тай-брейками, множество ралли, в которых бывало и за 30 ударов, и шикарный розыгрыш на пятом матчболе, который остался за Рублёвым. Второй раз в карьере Андрей смог победить Даниила в рамках ATP-тура и временно вышел в лидеры группы.

Чемпион турнира-2020 Даниил Медведев так прокомментировал своё поражение от Рублёва, который ни разу до этого не выходил из группы: «У нас были и другие близкие матчи, хотя, наверное, не настолько, как на этом тай-брейке. Вообще, на US Open у нас было два тай-брейка. Конечно, я разочарован поражением, хотя в целом доволен тем, как прошла игра. С нетерпением жду следующих матчей, постараюсь выиграть и преодолеть групповой этап. Я правда не думаю, что мог бы что-то изменить в конечном результате. Корт здесь очень быстрый, возможно, в некоторых моментах я подавал лучше, хотя это тоже непросто. Хотелось бы сыграть в разы лучше, но проблема в том, что у меня не было особой уверенности перед этим матчем. Ещё один день, и, думаю, я буду в полном порядке психологически, так что с нетерпением жду следующих игр, хочу снова обрести уверенность».

Во втором матче сошлись ещё два чемпиона турнира прошлых лет – Стефанос Циципас (2019) и Новак Джокович (2008, 2012–2015). Напомним, знаменитый серб из-за своей позиции по вакцинации смог в этом году сыграть только на двух «Шлемах» из четырёх и пропустил четыре «Мастерса» из восьми. Но, даже несмотря на такой урезанный сезон, Новак смог завоевать четыре титула – в Риме, на Уимблдоне, в Тель-Авиве и Астане.

Что касается Циципаса, то он является лидером сезона по количеству победных матчей. Перед стартом Турина у грека набралось их 60. За год Стефанос выиграл титулы в Монте-Карло и на Мальорке, а также ещё пять раз проиграл в финале – в Роттердаме, Риме, Цинциннати, Астане и Стокгольме. Нетрудно заметить, что в двух из этих финалов он уступил Джоковичу. Вообще, до Турина счёт личных встреч этих теннисистов был 9-2 в пользу Новака. Поначалу грек вёл в их противостоянии — 2-1 после побед в Торонто-2018 и Шанхае-2019, на что Новак ответил выигрышем в финале Мадрида-2019. Однако затем восемь матчей подряд остались за сербом.

Джокович быстрее вошёл в матч, чем его более молодой соперник. Стефанос упустил первый гейм на своей подаче, а потом никак не мог навязать борьбу сербу. С минимальным преимуществом серб и выиграл первую партию – 6:4 за 38 минут. Во втором сете теннисисты сосредоточились на своей подаче, играли предельно собранно. Лишь в четвёртом гейме Циципас впервые за матч добрался до брейк-пойнта, но воспользоваться им не сумел – Новак был на месте. Дело дошло до тай-брейка, где увереннее сыграл более опытный Джокович – 6:4, 7:6 (7:4) за 1 час 40 минут.

Так Джокович выиграл стартовый матч на турнире без потери сета и вышел в лидеры Красной группы. Второе место – у Рублёва. С ним серб и сыграет в среду. А неудачники первого тура – Циципас и Медведев – в очном противостоянии попытаются увеличить свои шансы на выход в плей-офф. Более точные расклады появятся только после 2-го тура.

Красная группа. 1-й тур



Рублёв (Россия, 6) – Медведев (Россия, 4) – 6:7, 6:3, 7:6.

Джокович (Сербия, 7) – Циципас (Греция, 2) – 6:4, 7:6.



Подробнее – 6:7, 6:3, 7:6.Джокович (Сербия, 7) – Циципас (Греция, 2) – 6:4, 7:6.

Отметим, что после своего первого же поражения на турнире Циципас потерял даже теоретические шансы стать 1-й ракеткой мира после Итогового. Теперь лидерству в рейтинге 19-летнего Карлоса Алькараса угрожает только Рафаэль Надаль, которые может его обойти, если завоюет титул.

Расписание третьего дня. Матчи вторника, 15 ноября

Во вторник начнётся 2-й тур двумя матчами в Зелёной группе. Вначале встретятся неудачники стартового раунда – Надаль и Оже-Альяссим, а затем победители первых матчей – Рууд и Фритц. При определённых раскладах может появиться как досрочный участник плей-офф, так и первый теннисист, потерявший шансы на выход из группы.

Зелёная группа. 2-й тур



16:00 мск. Надаль (Испания, 1) – Оже-Альяссим (Канада, 5)

23:00 мск. Рууд (Норвегия, 3) – Фритц (США, 8)



Подробнее 16:00 мск. Надаль (Испания, 1) – Оже-Альяссим (Канада, 5)23:00 мск. Рууд (Норвегия, 3) – Фритц (США, 8)

Итоговый чемпионат ATP проходит с 13 по 20 ноября в Турине (Италия). Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».