Шамиль Тарпищев оценил шансы Медведева обыграть Циципаса на Итоговом турнире

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева с третьей ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2022, который проходит в Турине (Италия).

«Медведеву по зубам обыграть Циципаса. Даниил неплохо играет, но нет психологической надёжности. По качеству игры он сильнее грека.

Единственное, Циципас прилично подаёт — это может ему помочь. Но в розыгрыше мяча он часто срывается, особенно кручёный слева», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Отметим, что если Медведев проиграет Циципасу, то лишит себя шансов выйти из группы. Даниил — прошлогодний финалист Итогового.