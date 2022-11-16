Шамиль Тарпищев оценил шансы Медведева обыграть Циципаса на Итоговом турнире
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева с третьей ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2022, который проходит в Турине (Италия).
«Медведеву по зубам обыграть Циципаса. Даниил неплохо играет, но нет психологической надёжности. По качеству игры он сильнее грека.
Единственное, Циципас прилично подаёт — это может ему помочь. Но в розыгрыше мяча он часто срывается, особенно кручёный слева», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Отметим, что если Медведев проиграет Циципасу, то лишит себя шансов выйти из группы. Даниил — прошлогодний финалист Итогового.
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