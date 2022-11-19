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Новак Джокович обыграл Тейлора Фритца и вышел в финал Итогового турнира

Новак Джокович обыграл Тейлора Фритца и вышел в финал Итогового турнира
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Сербский теннисист Новак Джокович (восьмой номер мирового рейтинга) в двух сетах обыграл американского теннисиста Тейлора Фритца (девятая ракетка мира) в полуфинале Итогового турнира ATP. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии.

Джокович одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Новак Джокович выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету Тейлора Фритца 15 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух возможных.

В финале Джокович сыграет с победителем пары Андрей Рублёв (Россия) – Каспер Рууд (Норвегия). Матч состоится сегодня, 19 ноября, не ранее 23:00 мск.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
19 ноября 2022, суббота. 16:10 МСК
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 8  
6 5 		6 6  
         
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Джокович — в финале! На двух тай-брейках он победил американца. Ждём Рублёва. LIVE! Джокович — в финале! На двух тай-брейках он победил американца. Ждём Рублёва. LIVE!
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