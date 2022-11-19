Новак Джокович обыграл Тейлора Фритца и вышел в финал Итогового турнира
Поделиться
Сербский теннисист Новак Джокович (восьмой номер мирового рейтинга) в двух сетах обыграл американского теннисиста Тейлора Фритца (девятая ракетка мира) в полуфинале Итогового турнира ATP. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Пала Альпитур» на хардовом покрытии.
Джокович одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Новак Джокович выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету Тейлора Фритца 15 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух возможных.
В финале Джокович сыграет с победителем пары Андрей Рублёв (Россия) – Каспер Рууд (Норвегия). Матч состоится сегодня, 19 ноября, не ранее 23:00 мск.
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
19 ноября 2022, суббота. 16:10 МСК
8
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
9
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Комментарии
- 19 ноября 2022
-
19:00
-
18:50
-
18:23
-
18:06
-
17:44
-
17:36
-
17:20
-
16:28
-
15:23
-
15:21
-
14:57
-
14:45
-
14:39
-
14:30
-
13:43
-
13:20
-
12:48
-
12:46
-
12:22
-
12:05
-
11:38
-
11:25
-
11:21
-
11:01
-
10:49
-
10:31
-
10:27
-
10:15
-
09:53
-
09:43
-
09:30
-
09:27
-
09:06
-
06:07
-
03:24
Партнерский контент