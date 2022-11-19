Джокович — в финале! На двух тай-брейках он победил американца. Ждём Рублёва. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP — 2022. В субботу на Центральном корте в Турине пройдут полуфиналы. Сначала состоится очный спор между 21-кратным чемпионом «Шлемов» и Итогового прошлых лет – сербом Новаком Джоковичем — и победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Тейлором Фритцем. А затем единственный из оставшихся россиян – Андрей Рублёв — попробует побороться за место в финале с финалистом «Ролан Гаррос» и US Open, победителем Зелёной группы Каспером Руудом из Норвегии. Новак Джокович ведёт в личных встречах с Тейлором Фритцем – 5-0, а Андрей Рублёв с Каспером Руудом – 4-1. Как получится на этот раз – узнаете в нашем онлайне!
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И начинаем готовиться к вечерней сессии, где Андрей Рублёв поспорит с Каспером Руудом за вторую путёвку в финал. Кстати, это именно норвежец не пустил россиянина в прошлом году в плей-офф, победив в заключительном матче группового этапа.
Для Джоковича это 8-й выход в финал Итогового. Вот как завершились его прошлые решающие матчи:
2008 — титул
2012 — титул
2013 — титул
2014 — титул
2015 — титул
2016 — финал
2018 — финал
2022 — пока финал
Новак в финале!
На втором матчболе при счёте 7:6 Новак удачно сыграл на приёме. И всё! 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) за 1 час 56 минут.
Жарко на тай-брейке! Джокович добился минибрейка — 6:5 и подавал на матч, но ударил в аут. 6:6 и смена сторон.
Счёт снова становится 6:6 и опять нас ждёт тай-брейк.
При счёте 5:4 Фритц отправился подавать на сет. Дело дошло до брейк-пойнта, на котором Джокович развёл соперника по углам и вынудил ошибиться. Обратный брейк — 5:5.
По-прежнему Новак уступает с брейком — 3:4. Шансов спасти партию всё меньше.
Едва начался второй сет, как Фритц добился сразу брейка — 1:0. Не успел Новак включиться. Нужно догонять!
Новак повёл — 1-0
За 56 минут Новак справился с соперником в первом сете на тай-брейке — 7:6 (7:5). Знаменитый серб в шаге от финала!
А тем временем теннисисты добрались до тай-брейка! У Новака счёт по ним тут на турнире — 2-1, у Фритца — 2-2. Посмотрим, что будет сегодня.
Вчерашний вечерний матч Рублёв — Циципаса завершился скандалом. Грек нелицеприятно отозвался об игре соперника, тот ответил, и завертелось… Попытались разобраться.
Уже в следующем гейме Фритц добился обратного брейка — 3:3. Всё только начинается.
Сделал Джокович первый брейк и повёл в партии — 3:2.
Тейлор очень удачно выступил на дебютном для себя Итоговом — две победы в группе, в том числе над 22-кратным чемпионом «Шлемов» Надалем, и 400 рейтинговых очков. Если американец вдруг сегодня победит, то у него есть шанс подняться выше, чем 9-е место в рейтинге, на котором он пока находится.
У Телора и Новака на этом турнире мощная группа поддержки. Как, впрочем, и у других теннисистов. Кто же присутствует в боксах спортсменов?
Матч начинается!
И начинается первый сегодняшний полуфинал — пятикратный победитель «Шлемов» Новак Джокович играет с дебютантом турнира Тейлором Фритцем. Все подробности — в нашей текстовой трансляции.
Так выглядит расписание субботы. Старт матчей совсем скоро.
16:00 мск. Джокович (Сербия, 7) – Фритц (США, 8)
23:00 мск. Рууд (Норвегия, 3) – Рублёв (Россия, 6)
Вот все подробности того, как развивались события в заключительном игровом дне группового турнира.
У Джоковича в активе 5 побед на Итоговом. Вот в какой необычной ситуации он оказался в 2014 году.
Кстати, Джокович на этом турнире пока остаётся единственным теннисистом, не потерпевшим ни одного поражения. А бонусом ему на этой неделе стало известие о том, что он всё-таки получит визу в Австралию, несмотря на трёхлетний бан, и сможет сыграть на Australian Open в январе 2023 года, чтобы попытаться добиться в Мельбурне рекордной 10-й победы.
Очень бурным получился заключительный день предварительного этапа Итогового чемпионата ATP в Турине. Джокович выиграл у Медведева и не потерпел в Красной группе ни одного поражения. А в очной битве за последнее место в плей-офф Рублёв победил Циципаса.
- 19 ноября 2022
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