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Новак Джокович — Тейлор Фритц: онлайн-трансляция матча на Итоговом ATP — 2022, где смотреть, когда, сетка, расписание

Джокович — в финале! На двух тай-брейках он победил американца. Ждём Рублёва. LIVE!
Даниил Сальников
Новак Джокович — Тейлор Фритц
Комментарии
В плей-офф сражаются Джокович, Рублёв, Рууд и Фритц. Кто пройдёт дальше? Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP — 2022. В субботу на Центральном корте в Турине пройдут полуфиналы. Сначала состоится очный спор между 21-кратным чемпионом «Шлемов» и Итогового прошлых лет – сербом Новаком Джоковичем — и победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Тейлором Фритцем. А затем единственный из оставшихся россиян – Андрей Рублёв — попробует побороться за место в финале с финалистом «Ролан Гаррос» и US Open, победителем Зелёной группы Каспером Руудом из Норвегии. Новак Джокович ведёт в личных встречах с Тейлором Фритцем – 5-0, а Андрей Рублёв с Каспером Руудом – 4-1. Как получится на этот раз – узнаете в нашем онлайне!

ATP Finals. Турин – 2022. Сетка
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
19 ноября 2022, суббота. 23:00 МСК
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Новак в финале! Новак повёл — 1-0 Матч начинается!
Live Даниил Сальников

И начинаем готовиться к вечерней сессии, где Андрей Рублёв поспорит с Каспером Руудом за вторую путёвку в финал. Кстати, это именно норвежец не пустил россиянина в прошлом году в плей-офф, победив в заключительном матче группового этапа.

18:14 Даниил Сальников

Для Джоковича это 8-й выход в финал Итогового. Вот как завершились его прошлые решающие матчи:

Все выходы Джоковича в финал Итогового (8):
2008 — титул
2012 — титул
2013 — титул
2014 — титул
2015 — титул
2016 — финал
2018 — финал
2022 — пока финал
18:06 Даниил Сальников

Новак в финале!

На втором матчболе при счёте 7:6 Новак удачно сыграл на приёме. И всё! 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) за 1 час 56 минут.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
19 ноября 2022, суббота. 16:10 МСК
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 8  
6 5 		6 6  
         
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
18:05 Даниил Сальников

Жарко на тай-брейке! Джокович добился минибрейка — 6:5 и подавал на матч, но ударил в аут. 6:6 и смена сторон.

17:55 Даниил Сальников

Счёт снова становится 6:6 и опять нас ждёт тай-брейк.

17:48 Даниил Сальников

При счёте 5:4 Фритц отправился подавать на сет. Дело дошло до брейк-пойнта, на котором Джокович развёл соперника по углам и вынудил ошибиться. Обратный брейк — 5:5.

17:32 Даниил Сальников

По-прежнему Новак уступает с брейком — 3:4. Шансов спасти партию всё меньше.

17:16 Даниил Сальников

Едва начался второй сет, как Фритц добился сразу брейка — 1:0. Не успел Новак включиться. Нужно догонять!

17:09 Даниил Сальников

Новак повёл — 1-0

За 56 минут Новак справился с соперником в первом сете на тай-брейке — 7:6 (7:5). Знаменитый серб в шаге от финала!

17:00 Даниил Сальников

А тем временем теннисисты добрались до тай-брейка! У Новака счёт по ним тут на турнире — 2-1, у Фритца — 2-2. Посмотрим, что будет сегодня.

16:56 Даниил Сальников

Вчерашний вечерний матч Рублёв — Циципаса завершился скандалом. Грек нелицеприятно отозвался об игре соперника, тот ответил, и завертелось… Попытались разобраться.

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16:40 Даниил Сальников

Уже в следующем гейме Фритц добился обратного брейка — 3:3. Всё только начинается.

16:30 Даниил Сальников

Сделал Джокович первый брейк и повёл в партии — 3:2.

16:22 Даниил Сальников

Тейлор очень удачно выступил на дебютном для себя Итоговом — две победы в группе, в том числе над 22-кратным чемпионом «Шлемов» Надалем, и 400 рейтинговых очков. Если американец вдруг сегодня победит, то у него есть шанс подняться выше, чем 9-е место в рейтинге, на котором он пока находится.

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16:11 Даниил Сальников

У Телора и Новака на этом турнире мощная группа поддержки. Как, впрочем, и у других теннисистов. Кто же присутствует в боксах спортсменов?

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16:00 Даниил Сальников

Матч начинается!

И начинается первый сегодняшний полуфинал — пятикратный победитель «Шлемов» Новак Джокович играет с дебютантом турнира Тейлором Фритцем. Все подробности — в нашей текстовой трансляции.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
19 ноября 2022, суббота. 16:10 МСК
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 8  
6 5 		6 6  
         
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
15:52 Даниил Сальников

Так выглядит расписание субботы. Старт матчей совсем скоро.

1/2 финала

16:00 мск. Джокович (Сербия, 7) – Фритц (США, 8)
23:00 мск. Рууд (Норвегия, 3) – Рублёв (Россия, 6)
15:47 Даниил Сальников

Вот все подробности того, как развивались события в заключительном игровом дне группового турнира.

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15:37 Даниил Сальников

У Джоковича в активе 5 побед на Итоговом. Вот в какой необычной ситуации он оказался в 2014 году.

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15:17 Даниил Сальников

Кстати, Джокович на этом турнире пока остаётся единственным теннисистом, не потерпевшим ни одного поражения. А бонусом ему на этой неделе стало известие о том, что он всё-таки получит визу в Австралию, несмотря на трёхлетний бан, и сможет сыграть на Australian Open в январе 2023 года, чтобы попытаться добиться в Мельбурне рекордной 10-й победы.

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15:09 Даниил Сальников

Очень бурным получился заключительный день предварительного этапа Итогового чемпионата ATP в Турине. Джокович выиграл у Медведева и не потерпел в Красной группе ни одного поражения. А в очной битве за последнее место в плей-офф Рублёв победил Циципаса.

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