Джокович — в финале! На двух тай-брейках он победил американца. Ждём Рублёва. LIVE!

Для Джоковича это 8-й выход в финал Итогового. Вот как завершились его прошлые решающие матчи:

Все выходы Джоковича в финал Итогового (8):

2008 — титул

2012 — титул

2013 — титул

2014 — титул

2015 — титул

2016 — финал

2018 — финал

2022 — пока финал