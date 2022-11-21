Каспер Рууд прокомментировал поражение от Новака Джоковича в финале Итогового турнира ATP
Поделиться
Третья ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал поражение от 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшего лидера рейтинга ATP серба Новака Джоковича, которое тот нанёс ему в финальном матче Итогового чемпионата ATP. Рууд проиграл Джоковичу со счётом 5:7, 3:6.
«Конечно, обидно проигрывать такие большие финалы. Но в целом, если бы мне 1 января предложили закончить сезон на третьем месте с такими финалами, которые я сыграл, я, вероятно, сразу же подписал бы контракт. В этом нет никаких сомнений», — приводит слова норвежца Tennis Majors.
Напомним, россиянин Андрей Рублёв дошёл до полуфинала на Итоговом турнире, а его соотечественник Даниил Медведев не вышел из группы.
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
08:39
-
08:07
-
08:01
-
07:48
-
07:26
-
00:19
-
00:10
- 20 ноября 2022
-
23:51
-
23:40
-
23:24
-
23:24
-
23:10
-
23:07
-
22:56
-
22:48
-
22:30
-
22:09
-
21:53
-
21:40
-
21:31
-
20:55
-
20:06
-
19:53
-
19:36
-
18:39
-
18:35
-
17:11
-
17:01
-
17:01
-
16:32
-
16:20
-
15:35
-
15:10
-
14:10
-
14:02
Партнерский контент