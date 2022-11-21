Каспер Рууд прокомментировал поражение от Новака Джоковича в финале Итогового турнира ATP

Третья ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал поражение от 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшего лидера рейтинга ATP серба Новака Джоковича, которое тот нанёс ему в финальном матче Итогового чемпионата ATP. Рууд проиграл Джоковичу со счётом 5:7, 3:6.

«Конечно, обидно проигрывать такие большие финалы. Но в целом, если бы мне 1 января предложили закончить сезон на третьем месте с такими финалами, которые я сыграл, я, вероятно, сразу же подписал бы контракт. В этом нет никаких сомнений», — приводит слова норвежца Tennis Majors.

Напомним, россиянин Андрей Рублёв дошёл до полуфинала на Итоговом турнире, а его соотечественник Даниил Медведев не вышел из группы.