Сборная Канады стала победителем Кубка Дэвиса — 2022, уверенно обыграв Австралию

Сборная Канады со счётом 2:0 обыграла Австралию в финале Кубка Дэвиса – 2022. Во втором поединке уверенную победу над Алексом де Минором одержал Феликс Оже-Альяссим.
Оже-Альяссим одержал победу со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. На счету де Минора один эйс, одна двойная ошибка, ноль реализованных брейк-пойнтов из восьми. Оже-Альяссим пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх возможных.
В первом матче Денис Шаповалов со счётом 6:2, 6:4 обыграл австралийца Танаси Коккинакиса. По пути к трофею Канада в плей-офф обыграла сборные Германии, Италии, раннее выйдя из группы с Южной Кореей, Испанией и Сербией.
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