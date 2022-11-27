Без России канадцы вышли в лидеры командного тенниса! Противоречивые итоги Кубка Дэвиса

Четвёртый год знаменитый мужской командный турнир по теннису – Кубок Дэвиса – разыгрывался в обновлённом формате. С самого начала «перезагрузки» этого соревнования в 2019-м раздавались слова критиков о том, что турнир теряет свою уникальность в угоду коммерческим интересам. За это время критики поубавилось, но вопросы остались.

Если раньше матчи всех раундов проходили по чередующемуся принципу «хозяева-гости», то сейчас это правило относится только к низшим лигам, а также к квалификации перед финальным раундом. Элита же проводит матчи вдали от дома и своих болельщиков, на нейтральных площадках в заранее определённых странах и городах. Кроме того, матч в старом формате Кубка Дэвиса состоял из пяти поединков – двух одиночных, потом парного и ещё двух одиночных. Причём парная комбинация порой носила ключевое значение во всём матче и даже могла перевернуть ход противостояния в другую сторону. Сейчас в новом формате частенько судьбу матча решают два сильных одиночника. В этом случае до пары дело не доходит – 2:0 и конец матча. Даже когда в команде есть очень сильные парные игроки, занимающие высокие места в рейтинге, они не всегда могут внести свой вклад в победу команды или помочь ей спасти ситуацию.

Конечно, нынешние матчи Кубка Дэвиса проходят гораздо динамичнее, чем это было раньше, когда встреча команд растягивалась на три дня. Однако не все в теннисном мире этому рады. Глава Французской федерации тенниса Жиль Мореттон в интервью изданию L'Equipe раскритиковал Международную теннисную федерацию (ITF) за то, что они недостаточно занимаются развитием таких командных турниров, как Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг: «При текущем формате Кубка Дэвиса мы не можем развиваться с его помощью, так как в ITF нет прозрачности. У нас мало данных о контракте с компанией, которая приобрела права на проведение Кубка Дэвиса, и об условиях, на которых мы могли бы его разорвать. Ситуацию с Кубком Дэвиса и Кубком Билли Джин Кинг точно нельзя назвать выдающейся. Основная миссия ITF – популяризация и развитие тенниса во всём мире. Раньше Кубок Дэвиса был для этого отличным механизмом. Но мы поддались соблазну денег».

Ко всем неоднозначным решениям по формату проведения Кубка Дэвиса, в том числе финальной его части, в этом году добавилось ещё и отстранение от участия прошлогоднего чемпиона – сборной России. По регламенту как победители прошлого розыгрыша наши теннисисты должны были сразу попасть в групповой этап турнира-2022, которых проходил в сентябре в четырёх странах. Однако Россия по решению ITF оказалась за бортом всех командных соревнований как в мужском, так и в женском теннисе. Учитывая, что турнир потерял чемпионскую команду, в которую входили два игрока топ-10 – Медведев и Рублёв, это, конечно же, удар по зрелищности турнира и его престижности. Одно дело – стать новым триумфатором, одолев в спортивной борьбе предыдущего чемпиона, а другое – выиграть турнир, в котором не присутствует главный фаворит.

Чемпион двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал отсутствие в нынешнем розыгрыше действующих чемпионов – россиян: «Конечно, Кубок Дэвиса с участием сборной России был бы интереснее со спортивной точки зрения, тут другого мнения быть не может. У нас два игрока входят в первую десятку мира, они недавно играли на Итоговом турнире ATP, и мы являемся действующими победителями Кубка Дэвиса. Я не думаю, что пойдут разговоры о неполноценности победы на этом турнире, выиграть Кубок Дэвиса – это всегда престижно. Через какое-то время это забудется, а результат и счёт на табло останутся навсегда», — сказал Ольховский в интервью ТАСС.

В отсутствие прошлогоднего чемпиона сборной России по итогам сентябрьского группового этапа в плей-офф пробились лучшие восемь сборных – Испания, Италия, Германия, Хорватия, США, Канада, Австралия и Нидерланды, которые разыграли в Малаге титул-2022. Отметим, что не все звёзды тенниса решили помогать своим сборным на групповом и финальном этапе. Например, отсутствие Джоковича сказалось на том, что Сербия не попала в финальную восьмёрку. А вот Испания смогла пробиться на ноябрьский плей-офф и без Надаля. Впрочем, за испанцев выступал тогда первый номер мировой классификации Карлос Алькарас. Что касается финальной части в Малаге, то из топ-10 там выступили лишь два теннисиста – канадец Феликс Оже-Альяссим (шестая ракетка мира) и американец Тейлор Фритц (9).

Четвертьфинальные пары выглядели так: Италия – США, Германия – Канада, Австралия – Нидерланды и Хорватия – Испания. В двух матчах до парной комбинации дело так и не дошло. Австралийцы, ведомые своим капитаном Ллейтоном Хьюиттом, в одиночках расправились с голландцами – Джордан Томпсон победил Таллона Грикспора, а Алекс де Минор – Ботика ван де Зандсхулпа. Хорваты не пустили в полуфинал чемпионов первого розыгрыша в новом формате (2019) и хозяев турнира – испанцев. Борна Чорич в двух сетах справился с Роберто Баутиста-Агутом, а Марин Чилич одержал волевую победу над Пабло Карреньо-Бустой. Причём во время первого поединка на корт выбежали экоактивисты. Мужчина и женщина пытались приковать себя к сетке, потом они даже легли на корт, чтобы их было сложнее вывести со стадиона. Но охрана в итоге справилась с этой задачей.

Канадцы лишь в парной комбинации смогли справиться с крепкой сборной Германии. Решающее очко принесли Вашек Поспишил и Денис Шаповалов, которые неожиданно для многих одолели одну из лучших пар мира – Кевин Кравиц/Тим Пюц. Ещё один матч начался со скандала. Перед встречей американца Фрэнсиса Тиафо и итальянца Лоренцо Сонего американец не снял с головы наушники во время исполнения гимна. Чемпион «Ролан Гаррос» — 1976 Адриано Панатта жёстко раскритиковал поведение Фрэнсиса: «Это недопустимое поведение. Если бы я был капитаном этой команды, я бы выгнал Тиафо из сборной за такие непристойные действия». В этом матче после двух одиночек счёт был равным – 1:1 и всё решалось в парной комбинации. Здесь неожиданно капитан Мэрди Фиш снял с решающего поединка третью ракетку мира в парном разряде Раджива Рама и поставил вместо него в дуэт с Джеком Соком Томми Пола. В итоге итальянцы Фабио Фоньини и Симоне Болелли одержали победу. После матча капитан итальянцев Филиппо Воландри передал журналистам свой разговор с Мэрди Фишем: «Мы знаем друг друга целую вечность, поэтому я поговорил с Мэрди. Он согласился со мной, что в таком формате для успеха очень важен надёжный дуэт. В Италии лучшая пара была Фабио и Симоне, и они были гораздо сыграннее своих соперников из США».

В обоих полуфиналах для выявления победителя понадобилась парная комбинация. В матче Австралия – Хорватия Макс Пёрселл/Джордан Томпсон неожиданно оказались сильнее одной из лучших пар мира – Никола Мектич/Мате Павич. Так Австралия впервые за 19 лет вышла в финал Кубка Дэвиса. В прошлый раз это было в 2003 году, и тогда Ллейтон Хьюитт был одним из лидеров своей сборной, а сейчас он является капитаном австралийцев. В матче Италия – Канада пара Оже-Альяссим/Поспишил справилась с дуэтом Берреттини/Фоньини. Таким образом, в финал вышли Австралия и Канада – и это первый случай в Кубке Дэвиса за 32 года, когда оба финалиста были не из Европы.

А в финале снова парная комбинация не понадобилась. Денис Шаповалов в двух сетах победил Танаси Коккинакиса, а Феликс Оже-Альяссим – Алекса де Минора. Таким образом, Канада впервые стала чемпионом турнира. Любопытно, что за 110 розыгрышей турнира канадцы оказались лишь 16-й командой, завоевавшей Кубок Дэвиса. Что касается австралийцев, то для них это поражение в финале стало 20-м в истории турнира при 28 победах. Отметим, что в этом году мужская сборная Канады выиграла ещё и ATP Cup, тем самым повторив двойной триумф команды России в 2021 году.