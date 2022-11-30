В Великобритании выпускают статью «Серена Уильямс и ненависть к чернокожим женщинам»

Крупное британское научное издание Routledge в конце декабря готовится выпустить в свет сборник статей, посвящённых вопросам гендера.
Одна из публикаций будет посвящена 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира американке Серене Уильямс и выйдет под названием «Серена Уильямс и ненависть к чернокожим женщинам. Презрение, любовь, дружба, стыд». В материале исследуется образ теннисистки, который создавался и видоизменялся в медиапространстве.
Ранее на Открытом чемпионате США – 2022 41-летняя Серена провела матч, предположительно ставший для неё последним в карьере. Это была встреча третьего круга, где она со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 проиграла австралийке Айле Томлянович. С тех пор, однако, Серена уже намекала, что ещё может вернуться в профессиональный спорт. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.
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