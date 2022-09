«Это кошмар». Как неадекватное поведение Серены на US Open поставило на уши всю планету

Серена Уильямс красиво попрощалась с теннисом на US Open-2022. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» уступила в третьем раунде хорватке Айле Томлянович (5:7, 7:6, 1:6), после чего не сдержала слёз во время обращения к публике. Уильямс хотела пройти дальше, но спокойно восприняла вылет. 40-летняя теннисистка понимает, что давно миновала пик карьеры и настало время уходить из спорта.

Совсем иначе Серена реагировала на поражения, когда претендовала на «Шлемы». Уильямс регулярно спорила с судьями. Порой чрезмерно эмоционально. После поражения от Ким Клейстерс в полуфинале US Open-2009 американка набросилась на линейную рефери и угрожала ей засунуть мяч в горло. Но это не самый вопиющий случай неадекватного поведения Серены. Уильямс закатила истерику в финале US Open-2018 против Наоми Осаки. Без преувеличения, американка поставила на уши всю планету. Действия Уильямс обсуждали даже люди, которые не имеют никакого отношения к теннису и спорту в целом. Вспоминаем как это было.

Во втором сете Серена потеряла контроль над собой

Уильямс без шансов отдала Осаке первый сет – 2:6. Американке нужно было взять себя в руки, чтобы вырвать победу и завоевать рекордный 24-й «Шлем». Произошло всё с точностью до наоборот – Серена потеряла самообладание и проиграла.

На старте второго сета Уильямс получила предупреждение за подсказки тренера Патрика Муратоглу. В ответ на это американка подошла к вышке судьи Карлоса Рамоса и сказала ему «для информации», что Муратоглу только показал ей большой палец, что не является нарушением.

«Если он показывает мне большой палец, это он меня воодушевляет. У нас с ним нет никакого кода. Я понимаю, что вы этого не знаете, поэтому говорю вам об этом. Это была не подсказка. Я не жульничаю ради победы. Я лучше проиграю. Это для информации», – заявила теннисистка.

Серена Уильямс спорит с арбитром Карлосом Рамосом Фото: Jaime Lawson/Getty Images

47-летний Рамос = один из самых уважаемых арбитров мира. Он судил финалы всех «Шлемов» и Олимпиады и являлся единственным мужчиной-рефери в пяти финалах нынешнего US Open. Португалец ответил Серене, что знает её много лет и не говорит, что она жульничает, а просто констатирует факт нарушения со стороны Муратоглу.

В телетрансляции отчётливо показали, как Муратоглу обеими руками изображал движение вперёд. Позже сам тренер признался, что действительно подсказывал Серене. В любом случае, первая вспышка агрессии Уильямс закончилась относительно спокойно и была лишь «разогревом».

При счёте 3:2 во втором сете Серена не смогла удержать брейк. Американка со злости разбила ракетку, за что получила второе предупреждение, а с ним и штраф на очко. Шестой гейм на подаче Осаки начался со счета 15:0. Уильямс не сразу поняла, что произошло. И пошла разбираться с судьёй, когда осознала своё наказание.

Серена не думала, что разбитая ракетка принесёт ей уже второе предупреждение, потому что считала вопрос с тренерскими подсказками решённым в её пользу:

«Он мне не подсказывал. Не подсказывал. Вы должны объявить, что этого не было. Я не жульничаю. Вы должны передо мной извиниться. Я никогда в своей жизни не жульничала. У меня есть дочь, и я всегда честна. Я никогда не нарушала правил. Вы обязаны передо мной извиниться», — заявила Серена.

Аргументы Уильямс рефери во внимание не принял. Серена проиграла свою подачу в седьмом гейме и уступала 3:4. При смене сторон американка продолжила пререкаться с арбитром.

«Вы оскорбляете меня. Это неприемлемо. Да, вы ставите под сомнение мою честность. Я требую извинений. Вы никогда во веки вечные больше не ступите на корт, где буду я. Вы лжец. И вы должны передо мной извиниться. Должны передо мной извиниться. Я требую. Требую, чтобы вы извинились. Вы украли у меня очко. Вы ещё и вор», — сказала Уильямс.

Рамос вынес Серене третье предупреждение за оскорбления в свой адрес, что повлекло за собой штраф на гейм. Счёт стал 5:3 в пользу Осаки.

«Вы что, шутите? Из-за того, что я сказала, что вы вор? Ну так это потому, что вы украли у меня очко. Ну так я же не врунья. Я вам сказала: извинитесь. Это кошмар. Я буду говорить с турнирным рефери», — ответила Уильямс во время очередного подхода к судье.

Главный судья US Open Брайан Ирли (для которого это 39-й турнир в США) и супервайзер Донна Келсо вышли на корт. Рамос начал общаться с Ирли, а разрыдавшаяся Серена в этом время пыталась донести свою позицию Келсо.

«Это неправда. Неправда. Я никогда не жульничаю. Вы меня знаете. Это несправедливо и случалось со мной уже слишком много раз. Это несправедливо. Несправедливо. Знаете, сколько мужчин делают вещи гораздо хуже? Это несправедливо. Очень много мужчин говорят разное, но им за это ничего не бывает, потому что они мужчины.

Это невероятно. Я не вижу никакой причины для штрафа на гейм. Я сказала очень простую вещь: он вор, потому что украл у меня очко. Полно мужчин говорят гораздо более ужасные вещи, но я женщина, и поэтому вы лишите меня этого? Это так несправедливо. Вы это знаете. Я понимаю, что вы не можете это признать, но вы знаете, что так нельзя. Я знаю правила, и я просто говорю, что так нельзя», — заявила Серена в своей очередной тираде.

Игру всё-таки решили продолжить, не отменив решения Рамоса. Серена взяла один гейм, но затем подававшая на титул Осака реализовала свой второй матчбол. 20-летняя японка выиграла первый «Шлем» в карьере, стала самой молодой за 12 лет чемпионкой US Open и второй в истории после Марии Шараповой.

К сожалению, достижение Осаки полностью затмило скандальное поведение Серены. Да, Серена переборола себя и поздравила Наоми, но спортивная атмосфера финала пропала. Рамоса увели с корта. Он не участвовал в церемонии награждения, которая традиционно начинается с вручения арбитру памятного знака. Возможно, это было рациональное решение, но от беспорядка в полной мере оно не спасло.

Зрители на стадионе имени Артура Эша в Нью-Йорке нашли себе другой объект для нападок — вместо Рамоса и оглушительно свистели в адрес Осаки, доведя её до слёз. Уильямс всё-таки следует отдать должное за то, что она попыталась поддержать молодую соперницу и не стала её окончательно «добивать».

«Наоми хорошо сыграла и выиграла свой первый «Шлем». Я понимаю, что вы, ребята, болели за меня. Я старалась победить, но давайте сделаем этот момент настолько приятным, насколько возможно. Давайте отдадим должное Наоми Осаке и не будем свистеть, а со всем остальным разберёмся позже. Давайте покажем позитив и не будем свистеть», — заявила Серена.

Серена Уильямс утешает плачущую Наоми Осаку Фото: Julian Finney/Getty Images

Осака нашла в себе силы сказать короткую речь после слов Уильямс. Молодая Чемпионка извинялась за свою победу — вот к чему привёл буллинг со стороны окружающих.

«Я знаю, что вы все болели за Серену. Простите, что так вышло. Я просто хочу сказать вам спасибо за то, что посмотрели матч», — сказала расстроенная Наоми.

Вот так завершился один из самых скандальных финалов ТБШ в истории. Дальше последовало то самое «со всем остальным разберёмся позже», о котором говорила Уильямс.

Теннисный мир разделился на две части

В первые часы после финала проходил своеобразный «разбор полётов» случившегося в теннисном сообществе. Муратоглу признал, что подсказывал Серене. Но тренер указал, что так делают все и, в частности, многократно Тони Надаль на финалах с участием Рафаэля Надаля, которые обслуживал Рамос. Уильямс такая откровенность Муратоглу не понравилась.

«Я не понимаю, о чём он вообще говорил. Я сказала ему, что он мне не подсказывал, что у нас нет никаких сигналов и никогда не было, а он сказал, что сделал движение.Ты сказал, что сделал движение, а потом сказал, что подсказывал мне. Это бред какой-то. Зачем так говорить?», — удивилась американка.

Женская теннисная ассоциация (WTA) в заявлении на официальном сайте высказалась в нейтральном ключе, подчеркнув необходимость тщательно разобраться в ситуации. При этом глава этой организации Стив Саймон в своём частном комментарии осудил Карлоса Рамоса.

«Финал US Open получил достойную новую чемпионка в лице Наоми Осаки. WTA приветствует Наоми и её невероятное достижение. Кроме того, вчерашний матч актуализировал вопрос о двойных стандартах при судействе мужских и женских матчей. WTA убеждена, что к выражениям эмоций мужчинами и женщинами должен применяться один уровень терпимости, и будет и дальше работать для того, чтобы ни к кому из игроков не было предвзятого отношения. Мы считаем, что вчера оно было.

Также мы считаем, что запрет на подсказки тренера должен быть снят на всех турнирах. На турнирах WTA действует правило об общении игрока с тренером, но этот вопрос нужно развивать дальше. Вчерашний матч показал нам как одну из звёзд будущего, так и одну из легенд спорта. Мы ждем новых встреч этих теннисисток и надеемся, что то, что мы наблюдали вчера, больше никогда не повторится», — подчеркнул Саймон.

Глава Ассоциации тенниса США Катрина Адамс (USTA) высказалась в аналогичном ключе.

«Как сказала Серена: мужчины делают это постоянно – прессуют судей в переходах, и ничего происходит. Серена, наверное, немного перегнула палку, но это было в переходе, где она не рассчитывала попасть на камеру. Это было между ней и арбитром, но в результате это услышали все, потому что он решил ее наказать, сочтя ее слова оскорблением. Получается, нет равенства между тем, что позволено в отношении судей мужчинам, а что – женщинам. А оно должно быть.

Я верю в равноправие полов и думаю, что эта тема будет обсуждаться уже в ближайшие недели. Нужно ко всем относиться одинаково и справедливо. Поведение Серены было за чертой, но судья вполне мог не выносить последнее предупреждение – это было на его усмотрение. Он решил, что то, что она назвала его вором, достойно этого. Но судей называли и гораздо хуже. Он мог сказать: слушай, это уже слишком, давай-ка притуши. Я да, я думаю, что с мужчиной он бы так и сделал. Мужское взаимодействие к этому располагает. Может, они не осознают, что точно так же можно общаться и с женщинами», — сказала Адамс.

После заявлений Саймона и Адамс уже сама Серена решила «раскачать» тему сексизма.

«Я видела, как другие мужчины называют других судей. Я борюсь за женские права и за равенство, и за кучу разных вещей. Я считаю сексизмом то, что он отнял у меня гейм, когда я назвала его вором. Он никогда не отнимал гейм у мужчины за то, что они говорили «вор».

Меня это просто поражает. Я продолжу бороться за женщин и за равенство. Как, например, Ализе Корне должна была иметь возможность снять футболку и не получить штраф. Это возмутительно. Я просто считаю, что это будет примером для следующего человека, у которого есть эмоции, который хочет их выразить и быть сильной женщиной. Из-за произошедшего сегодня им это будет позволено. Может, у меня не получилось, но получится у других в будущем», — сказала Серена.

Теннисный мир разделился на два лагеря. Большинство поддерживало Серену, но находились и её резкие критики. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко посчитала Серену пострадавшей стороной и тоже указала на факт сексизма.

«Будь это мужской матч, такого бы не произошло. Не произошло бы – и всё тут», — отметила Азаренко.

Вторая ракетка мира Каролина Возняцки придерживается такого же мнения.

«Я думаю, что то, что говорит Серена, не лишено смысла. Каждый имеет право на собственное мнение. Когда ты борешься за 24-й «Шлем», чтобы на бумаге стать лучшим игроком истории, без эмоций никуда. Они неизбежны. Все знают, что Серена никогда не пользуется подсказками тренера, никогда не вызывает его на корт. И судья – а тем более, такой, которого ставят на финал «Шлема», – должен быть в курсе таких вещей.

Я думаю, что ему стоило дать ей мягкое предупреждение: сказать, что ее команда делает знаки, и надо, чтобы они прекратили. Обычно делают так», — сказала Возняцки.

Нашлись сторонники Серены и среди мужчин. Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» Джон Макинрой приводя аргументы в защиту Уильямс решил поставить в пример себя.

«Я говорил судьям более обидные вещи. Серена права по поводу того, что в отношении мужчин в теннисе придерживаются других стандартов, нет никаких сомнений», — подчеркнул Макинрой.

Экс-четвёртая ракетка мира Джеймс Блэйк также указал на тот факт, что говорил судьям более жёсткие вещи, чем Серена, но его не наказывали. Энди Роддик сразу после финала назвал работу Рамоса «худшим судейством, что он когда-либо видел».

Новак Джокович и Хуар Мартин дель Потро Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Финалисты US Open-2018 Новак Джокович и Хуан-Мартин дель Потро вошли в число сторонников Серены. Правда первый призвал не акцентировать внимание на сексизме, а второй признал неравноправие полов в теннисе.

«Я всем сердцем люблю Серену. Вчера я очень ей сочувствовал. Лично я считаю, что судье не стоило доводить Серену до такого, тем более, в финале «Большого шлема». Он изменил ход матча, что было совершенно не обязательно. У всех эмоции зашкаливают, когда борешься за титул «Большого шлема». Но в то же время я не разделяю позицию мистера Саймона. Я считаю, что к игрокам применяют те или иные решения по ситуации, а не потому, мужчина это или женщина. Обобщать незачем. Не вижу оснований направлять дискуссию в это русло», — отметил Джокович.

«Я сочувствовал Серене, потому что она великая чемпионка. Она очень много даёт нашему спорту. Но Наоми победила заслуженно. Она достойная чемпионка. Финал сложился не так, как все ожидали. Я согласен, что к девушкам должно быть такое же отношение, как к мужчинам. Платить им должны столько же. Они много работают, чтобы выступать на топ-уровне, и заслуживают такого же отношения, как и мы. Серена – одна из величайших фигур в истории тенниса. Я желаю ей всего наилучшего, потому что она очень хорошая. И пусть она играет как можно дольше», — заявил дель Потро.

Международная федерация тенниса (ITF) заняла сторону арбитра на вышке Карлоса Рамоса.

«Карлос Рамос – один из самых опытных и уважаемых судей в теннисе. Он действовал в соответствии с правилами, что было подтверждено решением US Open оштрафовать Серену Уильямс за её поведение. Мы понимаем, что произошедшее очень досадно и должно спровоцировать дискуссию. В то же время важно помнить, что мистер Рамос выполнил свою работу в строгом соответствии с правилами и весь матч отработал профессионально и исключительно честно», — сказано в заявлении ITF.

Не стали вступаться за Серену первая ракетка мира Симона Халеп, а также первые ракетки Чехии и Франции Петра Квитова и Каролин Гарсия.

«Правила есть правила. Я не вижу никакой разницы между правилами для мужчин и для женщин и думаю, что судьи просто делают свою работу.У меня никогда не было никаких проблем с Карлосом Рамосом или с каким-либо ещё судьёй. Да, меня штрафовали, когда я нарушала правила. Это нормально», — подчеркнула Халеп.

«Я разницы не вижу, честно говоря. Иногда предупреждение – это просто предупреждение. Я очень много их получала, и ничего. Если тебе дали его, ты уже ничего не можешь поделать. Да, иногда обидно, но нельзя позволять этому выбивать себя из колеи», – сказала Квитова.

«По моему опыту, судьи относятся к женщинам и мужчинам одинаково. Кто бы ни повёл себя так, как Серена, он или она получили бы точно такое же наказание, я уверена», — считает Гарсия.

Чешка Барбора Стрыцова и вовсе откровенно нахамила Уильямс.

«Я не смотрела финал в прямом эфире, но кое-что читала и посмотрела отрывок матча потом. У меня мнение однозначное: судья следовал правилам и всё сделал правильно. У меня с ним никогда не было никаких проблем, Рамос совершенно точно один из лучших судей. Сейчас я безоговорочно его поддерживаю. Как Серена в этот момент боролась за права женщин? Это полный бред. Судьи не учитывают, женщина играет или мужчина. Лично я часто получаю предупреждения, так что могу говорить по своему опыту. На US Open я сказала одно слово и получила штраф. Но я не думаю, что мужчинам прощают больше. Можно сравнить Серену с Надалем. Я никогда не видела, чтобы Рафа так кричал на судью.

Меня очень удивила реакция WTA. Я её вообще не поняла. Для Серены теперь должны быть другие правила?

Почему всё нужно менять, хотя судья следовал правилам? Матчи против Серены и Винус всегда отличаются – за их спинами всегда собачья свора в виде их команды. Это странно, ведь теннис – индивидуальный вид спорта, но я уже привыкла к этому. Серена – великая теннисистка и чемпионка, но тут она проиграла некрасиво и испортила праздник молодой девочке. Это было ужасно грустно. Двадцатилетняя девочка, почти ребенок… Она показала невероятный результат, победила 23-кратную чемпионку «Шлемов». Но вместо празднования она стояла с понуренной головой, чуть не плакала – и я не думаю, что это были слезы радости. В центре внимания была Серена, а не Наоми. И теперь она еще произносит все эти феминистские речи», — заявила Стрыцова.

Среди представителей мужского тенниса против Уильямс ярче всех выступил британец Джейми Маррей.

«На мой взгляд, арбитр действовал согласно правилам. Игроков нередко наказывают за подсказки тренера. Наставники всегда пытаются помочь своим подопечным. Возможно, это решение было слишком жёстким для финала турнира «Большого шлема». Но и Серена отреагировала слишком бурно. В истории тенниса многие игроки получали предупреждения за подсказки, но в этом нет ничего страшного. Обвинения в сексизме? По-моему, всё это немного надуманно. Мужчины не получают никаких преференция по сравнению с женщинами», — считает Маррей.

Три дня отмалчивался ключевой фигурант инцидента Карлос Рамос.

«Ситуация деликатная, но нет такого понятия как судейство по заказу против кого-то. Обо мне не беспокойтесь, я буду в порядке. Я получил сотни сообщений поддержки от коллег, от действующих и бывших игроков», — сказал Рамос.

Через неделю после финала US Open Рамос отправился работать на Кубок Дэвиса в Задаре, где обслуживал матч Хорватия – США. Капитан американцев Джим Курье высказал общую позицию своих товарищей по команде: «Мы не сомневаемся, что Рамос просто следил за соблюдением правил». В том же Задаре перед Карлосом извинилась Катрина Адамс, ранее обвинившая его в сексизме. Правда сделала это в личном разговоре, а не публично.

Формально Рамос действительно всё делал по правилам. Он имел все основания вынести предупреждения Серене за подсказки тренера, неоправданную агрессию и оскорбления участника матча (которым является судья в том числе). Да и обвинения в сексизме выглядели, мягко говоря, притянутыми. Издание Daily Mail провело исследование и посчитало, что за последние 20 лет судьи выносили предупреждения мужчинам в три раза чаще женщин: 795 раз против 267. Мужчины лидировали во всех категориях нарушений, кроме нелегальных подсказок тренеров, за которые женщин наказывали 152 раза, а мужчин – 87. Но всё равно это слабый аргумент в пользу неравноправия полов в теннисе.

Теннисный судья Боб Кристиансон, отработавший на 38 US Open подряд, сказал, что его коллеги обдумывают бойкот матчей Серены Уильямс из-за её неуважения к представителям его профессии. Но всё-таки на подобные меры не пошли. Американка отделалась достаточно легко. Уильямс оштрафовали на $ 17 тыс за поведение в финале US Open-2018. Для сравнения, в 2009-м, когда Серена на US Open пригрозила засунуть мяч в горло линейной судье, её оштрафовали на $ 90 тыс. За выступление в Нью-Йорке в 2018-м Уильямс получила $ 1,85 млн, так что сумма штрафа просто смешная. Хотя нервов американка потратила много. Серена решила досрочно завершить сезон в сентябре, пропустив азиатскую серию турниров в конце года.

Патрик Муратоглу Фото: Julian Finney/Getty Images

Через месяц после US Open-2018 Муратоглу выпустил манифест о необходимости легализации коучинга. Его требования услышали только в 2022 году, когда он уже прекратил сотрудничество с Уильямс. После окончания Уимблдона в пробном режиме тренерам разрешили делать подсказки игрокам во время матчей, в том числе на ныне проходящем US Open.

«Поздравляю ATP с легализацией практики, которая применялась почти на каждом матче на протяжении десятилетий. Лицемерия больше не будет», — радовался в начале лета Муратоглу.

Обсуждение поведения Серены достигло планетарных масштабов

В какой-то мере выходка Серены повлияла на внедрение коучинга и изменила теннис. А ещё её действия на US Open вышли за пределы спорта и спровоцировали скандал мирового масштаба.

Австралийский художник Марк Найт сразу после OS Open сделал карикатуру на Уильямс. Многие сочли рисунок, опубликованный в газете Herald Sun, оскорбительным и расистским. Найт изобразил теннисистку прыгающей на своей ракетке, пока судья спрашивает у Осаки: «Может ты просто дашь ей выиграть?». Рядом с Уильямс лежит детская соска.

Карикатура на Серену Уильямс Фото: TWITTER.COM/DAMONHERALDSUN

Работу художника сравнивали с рисунками 19-20 веков, где тёмнокожих специально изображали гротесктно, чтобы посмеяться над ними из-за их расы. Также Найта обвинили в использовании стереотипов о «чёрной злой женщине» по отношению к знаменитой американской спортсменке.

Высказывались по этому поводу в основном знаменитости, не имеющие отношения к теннису.

«Проявить неуважение к 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» таким вот образом – это разочарование. Как австралиец, я очень расстроен», – написал первый номер драфта НБА 2016 года австралиец Бен Симмонс.

Стефен Карри и Леброн Джеймс – звёзды НБА, возмущённые работой Найта наряду с Симмонсом. 7-кратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон тоже присоединился к критике художника. Все они хотя бы связаны со спортом и лично знают Серену. Однако к дискуссии активно подключались также известный люди из других индустрий.

«Молодцы, что свели одну из величайших спортсменок современности к расистскому и сексистскому стереотипам, а другую выдающуюся спортсменку – к безликой декорации», — написала автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

Певица Ники Минаж была ещё более резкой.

«В нашей культуре принято гордиться естественным телом. Даже если оно – кровь с молоком! Мы любим фигуру Серены. А Найт изобразил Уильямс так, будто её комплекция должна вызвать смех», — сказала Минаж.

Муж Серены Алексис Оганян назвал карикатуру на свою супругу, «расистской и женоненавистнической». Бизнесмен возмутился, что главный редактор австралийской газеты является членом общества, защищающим права мужчин.

Найт нарвался на травлю. Карикатурист отказался признавать свою работу расистской. По его словам, он просто хотел высмеять «непозволительное поведение» Уильямс на корте, а не её расу или пол. Марк напомнил, что за несколько дней до этого он опубликовал другой рисунок, где австралийского теннисиста Ника Кирьоса уводят с корта за ухо как ребёнка. Но его доводы никто не слушал. Телефон карикатуриста разрывался от сообщений фанатов, многие угрожали ему расправой. В итоге Найт всё-таки удалил свою страницу в соцсети из-за постоянной критики.

Редакция Herald Sun защитила публикацию и отвергла обвинения в расизме. Высмеивание истерики Серены названо справедливым. В пример приводились другие критические работы художника, включая изображения президента США Дональда Трампа и премьер-министра Австралии Марка Тёрнбулла. Требования убрать карикатуру в Herald Sun назвали цензурой, угрожающей сатире.

12 сентября изображение с Сереной Уильямс вновь появилось в издании — на этот раз на обложке. На ней редакция расположила и другие рисунки, высмеивающие знаменитостей, а рядом — подписала причины, за которые их можно было бы раскритиковать.

«Если люди, назначившие себя цензорами, добьются своего, то наша новая политкорректная жизнь будет крайне скучной», — отметили журналисты.

Вот так один поступок Серены Уильямс вызвал широчайший резонанс. В финале US Open-2018 Серена не выиграла 24-й «Шлем». До конца карьеры тоже не смогла это сделать. Американку всё равно запомнят как выдающуюся теннисистку и чемпионку. Кого-то раздражали выходки Серены на корте, но многие ценят в ней именно экспрессию и яркое проявление эмоций. Уильямс часто переходила грань, но даже у великих есть свои недостатки.