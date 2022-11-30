Стало известно, где начнёт сезон-2023 Новак Джокович

Пятая ракетка мира Новак Джокович сыграет на турнире в ATP-250 в Аделаиде (Австралия) на старте сезона 2023 года.

Об этом сообщает официальный сайт сербского теннисиста.

Cоревнования в этом австралийском городе пройдут с 2 по 8 января. Турнирная сетка рассчитана на 32 участника в одиночном разряде. Ранее участие в турнире подтвердили чемпион US Open – 2021, россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер.

Действующим чемпионом соревнований является француз Гаэль Монфилс. В финале турнира Аделаида-1 он переиграл представителя России Карена Хачанова в двух партиях – 6:4, 6:4.

В 2022 году 35-летний Новак Джокович стал чемпионом Уимблдона, Итогового турнира ATP, а также праздновал успех на соревнованиях в Тель-Авиве (Израиль), Астане (Казахстан) и в Риме (Италия).