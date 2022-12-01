Ник Кирьос: не удивлён, что у Вердаско нашли допинг

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о положительной допинг-пробе испанца Фернандо Вердаско. Игрока отстранили от участия в турнирах на два месяца из-за запрещённого метилфенидата.
«Не могу сказать, что я удивлён тому факту, что у Вердаско нашли такое», — написал австралиец в социальных сетях.
Как сообщалось ранее, Вердаско забыл продлить терапевтическое исключение для своего лекарства от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). После выдвижения обвинений испанец согласился с дисквалификацией. Его временное отстранение истекает 8 января 2023 года.
Напомним, терапевтическое исключение позволяет спортсмену по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определённого времени лекарственные препараты, содержащие запрещённые вещества.
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