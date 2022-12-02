Надаль и Рууд поиграли в футболотеннис

В сети появилось видео, на котором 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и третья ракетка мира норвежец Каспер Рууд поиграли в футболотеннис.
На видео теннисисты в присутствии третьего человека демонстрируют чудеса ловкости, жонглируя маленьким мячом ракеткой и ногами.
Напомним, Надаль обыграл Рууда в последнем матче их турне по Латинской Америке (7:6, 6:4), который прошёл в Боготе (Колумбия).
Отметим, что в предыдущем выставочном матче в Кито (Эквадор) Рууд победил Надаля 6:4, 6:4. Эта победа стала первой для Рууда над испанцем в профессиональной карьере.
На Итоговом турнире ATP Каспер Рууд дошёл до финала, где уступил сербу Новаку Джоковичу. Рафаэль Надаль не смог выйти из группы, потерпев поражения от Тейлора Фритца и Феликса Оже-Альяссима, при этом обыграв Рууда.
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